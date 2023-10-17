盧秀燕：中捷藍線卡多年 放手吧 政院：依專業審查

台中捷運藍線歷經三任市長，如今成為選戰議題。圖中左側空地為正英站的預定地。(記者黃仲裕／攝影)

台中捷運 藍線成選戰焦點。民進黨 總統參選人賴清德 日前點名台中市長盧秀燕，將中捷藍線改到「有力人士」住家附近，遭國民黨總統參選人侯友宜反嗆，「卡藍線的就是民進黨。」盧秀燕昨在議會表示，若市府的綜合規畫報告有問題，交通部怎會通過？盧還喊話「有人卡中捷藍線那麼多年，放手吧」。

行政院長陳建仁昨天說，中央沒忘記、更沒卡關，只是中市府提出後仍有許多疑慮待釐清。行政院發言人林子倫也表示，陳揆昨早已聽取交通部報告；捷運建設為地方重大交通建設及發展關鍵，相關討論應回歸專業評估，有關媒體所稱「台中藍線計畫卡在行政院待核定」等說法，與事實不相符。

台中市議會昨進行專案報告，民眾黨議員江和樹說，賴清德在選舉場上「潑髒水」，指盧市府更改藍線到「有力人士的家附近」，這種說法還要決戰中台灣？高雄黃線83天通過，中央補助57.8億元台幣（約1.8億美元），台中藍線168天沒下文，從這些數據可看出中央「卡」台中。

盧秀燕解釋，前市長胡志強規畫捷運藍線走台灣大道，遭前市長林佳龍調整，突拐進沙鹿的重畫區，且未與沙鹿火車站共構，引起地方非議，她才調回胡志強的路線，且從台中火車站沿台灣大道直通台中港，工程施作最簡易、土地徵收量最少，且不需拆民房，也是市民共識最高。

盧秀燕表示，藍線綜合規畫報告目前報行政院審查中，希望中央能夠盡速核定，讓藍線加速動工。

台中市議會藍綠黨團昨也分別開記者會互嗆。國民黨議員黃馨慧、李中、羅廷瑋質疑，林佳龍改變胡志強規畫，截直取彎繞進沙鹿重畫區，把車站設在沒人住的地方，連交通部都說站點「轉乘不便」，到底要圖利誰？誰才是民進黨的有力人士？

議員黃佳恬說，交通部長王國材已否認「有力人士」說法，核准藍線綜規報告一切秉於專業審查，形同打臉賴清德，要求賴清德應向台中人道歉。

國民黨立法院黨團也批評，盧秀燕改回原訂路線，報交通部審查通過後過了168天，行政院卻未核准，「是誰卡中捷藍線？就是民進黨政府」。

台中市議會民進黨團則直指胡志強推動BRT，與捷運藍線高度重疊、競合，導致擱置，林佳龍上任後重啟藍線計畫，並由時任行政院長的賴清德核定可行性評估，藍線是林佳龍時代救回來的；但盧市府上任後，大動作調整計畫內容，經費暴增，延宕藍線的始作俑者是盧，呼籲市府停止抹黑造謠。

沙鹿區六路里長陳永祥表示，當地多數人支持走台灣大道路線，不要繞進沙鹿市區，可降低成本，減少拆遷民宅和補償；三鹿里長顏清通也表示，這版本影響最小，也不用拆遷太多民地，是最快速省錢的路線，希望行政院能盡快核定，這樣海線到市區會非常方便。