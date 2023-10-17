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藍白僵局 侯辦：盼3天內二會 柯辦：別為見面而見面

記者張睿廷、林銘翰／台北17日電
藍白合會談陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜（圖）喊話會繼續釋出最大善意；民眾黨總統參選人柯文哲則透過競辦回應，雙方幕僚作業先執行，再進行下一場會談。(記者葉信菉／攝影)
藍白合會談陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜（圖）喊話會繼續釋出最大善意；民眾黨總統參選人柯文哲則透過競辦回應，雙方幕僚作業先執行，再進行下一場會談。(記者葉信菉／攝影)

藍白合會談陷入僵局，雙方持續隔空過招。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨晚表示，他們的方案比民眾黨總統參選人柯文哲競辦方案更具民意代表性，更透明公開、更全面，細節其實都可坐下來談，「我們希望在未來三天內能盡快進行第二次會面」，協調出一個「折衷方案」，不宜再拖，這才符合外界對在野力量盡速整合的高度期待。

侯友宜昨也喊話稱競辦執行長金溥聰已具體回應，會繼續釋出最大善意、包容及體諒做最大努力，希望最終目標就是政黨輪替。台北市長蔣萬安說，開始談總是好的開始，雙方也說不會只有一次溝通，他認為就是運用智慧、持續溝通，朝政黨輪替方向前進。

藍白合會談陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜昨喊話會繼續釋出最大善意；民眾黨總統參...
藍白合會談陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜昨喊話會繼續釋出最大善意；民眾黨總統參選人柯文哲（圖）則透過競辦回應，雙方幕僚作業先執行，再進行下一場會談。(本報資料照片)

不過，柯辦昨晚回應表示，看不出侯辦有具體內容，實際怎麼做還是沒有出現。柯辦發言人陳智菡昨天稍早受訪表示，民眾黨抱著非常開放、還有很善意的心態，否則不會有第一次藍白會談，第二次會談的前提「我們認為不要為了見面而見面」，雙方應朝向能夠真正合作方向來進行後續會談跟會議內容。從柯辦回應來看，藍白二會還要再等等。

關於柯辦對「開放式民主初選」的疑慮，侯辦表示，「開放式民主初選」完全沒有需要事先造冊的問題，民眾只需簽署「支持政黨輪替」理念認同卡，不分黨派任何人都可以投票，如此才能真正找出在野實力最強的候選人；至於執行問題，以過去國民黨辦過黨主席選舉的經驗，相信可以克服。

侯辦也對柯辦民調方案的執行方式提出疑慮，例如訪問過程中拒訪率過高，讓樣本代表性完全失真，還有其他許多問題。侯辦強調，「雙方的疑慮，我們都希望能在會談中充分溝通，彼此釐清」；至於其他細節，希望都能先坐下來談，任何內容都可以協商討論，期待在各自提出的方案中，彼此磨合協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」。

若民眾黨不接受民主初選方案，侯陣營是否會研擬其他備案？侯辦發言人黃子哲昨早表示，必須要談過才知道結果，如果沒坐下來，先拒人於千里之外，便無法進一步達成妥協。

陳智菡則強調，國民黨及侯辦可以很明確地告知大概聚焦的問題有哪些，雙方的幕僚作業先執行，再來進行下一場會談，比較不會浪費大家的時間。

陳智菡說，藍白陣營聯繫管道及對話，到目前為止非常暢通，民眾黨在書面意見也有提到，「我們從來沒有說不談，而是有具體的回覆跟方向後，再來進行下一步的會談」。

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