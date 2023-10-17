民調：柯侯配大勝賴清德近13百分點 侯柯配領先幅度小

侯友宜（左）、柯文哲（右）。（本報資料照片）

2024總統大選選戰逐漸進入白熱化階段，藍白到底怎麼合，根據CNEWS匯流新聞網最新總統大選「匯流民調」顯示，選民仍認為非綠「三人整合」打贏賴清德 機會最大，民眾黨總統參選人柯文哲 不論搭配國民黨總統參選人侯友宜或鴻海集團創辦人郭台銘 ，在兩組對決下，都領先民進黨總統參選人賴清德。

採50%市話併50%手機方式，在四腳督的情況下，賴清德以29.7%支持度居冠，柯文哲以27.7%支持率排名度二，侯友宜獲得16.2%民眾支持，居第三，郭台銘則獲得11.7%支持度墊底。不過在純市話的調查中，侯友宜的支持率再度與柯文哲拉近。

調查顯示，在柯正、侯副對決賴清德時，柯侯組合獲得了51.4%支持，賴清德獲得了38.8%，另有9.8％未表態；若侯正、柯副對決賴清德時，侯柯組合則獲得46.0%支持，賴清德獲得43.3%支持，另有10.7%未決定。

在是否支持政黨輪替指標上，本周有65.2％民眾支持政黨輪替，23.9%不支持，與上周相比，支持比率上升0.7個百分點，不支持比率，則減少了1.9個百分點。

至於在非綠整合指標上，本周調查有56.3%支持非綠整合，29.8%反對，從趨勢資料觀察，支持比率較上周上升了2.8個百分點，不支持比率，則下降了3.1個百分點。

至於在非綠整合後，對決賴清德支持率，本周調查有51.8%支持非綠整合人選，34.9%支持賴清德，13.3%未表態；五次調查趨勢資料顯示，非綠整合後支持率變化不大。

從兩周調查趨勢資料比較，當「柯正侯副」時，調查結果與上周相比，變化不大；當「侯正柯副」時，本周侯柯配支持率比上周略減1.3個百分點，賴清德支持率則比上周上升1.4個百分點。

而若柯文哲正，郭台銘副，調查顯示，有51.0%支持柯郭組合，38.0%挺賴清德，11.0%未決定；若郭台銘正、柯文哲副，則有46.6%支持「郭柯配」，40.6%支持賴清德，12.8%未決定。