民調：柯侯配大勝賴清德近13百分點 侯柯配領先幅度小
2024總統大選選戰逐漸進入白熱化階段，藍白到底怎麼合，根據CNEWS匯流新聞網最新總統大選「匯流民調」顯示，選民仍認為非綠「三人整合」打贏賴清德機會最大，民眾黨總統參選人柯文哲不論搭配國民黨總統參選人侯友宜或鴻海集團創辦人郭台銘，在兩組對決下，都領先民進黨總統參選人賴清德。
採50%市話併50%手機方式，在四腳督的情況下，賴清德以29.7%支持度居冠，柯文哲以27.7%支持率排名度二，侯友宜獲得16.2%民眾支持，居第三，郭台銘則獲得11.7%支持度墊底。不過在純市話的調查中，侯友宜的支持率再度與柯文哲拉近。
調查顯示，在柯正、侯副對決賴清德時，柯侯組合獲得了51.4%支持，賴清德獲得了38.8%，另有9.8％未表態；若侯正、柯副對決賴清德時，侯柯組合則獲得46.0%支持，賴清德獲得43.3%支持，另有10.7%未決定。
在是否支持政黨輪替指標上，本周有65.2％民眾支持政黨輪替，23.9%不支持，與上周相比，支持比率上升0.7個百分點，不支持比率，則減少了1.9個百分點。
至於在非綠整合指標上，本周調查有56.3%支持非綠整合，29.8%反對，從趨勢資料觀察，支持比率較上周上升了2.8個百分點，不支持比率，則下降了3.1個百分點。
至於在非綠整合後，對決賴清德支持率，本周調查有51.8%支持非綠整合人選，34.9%支持賴清德，13.3%未表態；五次調查趨勢資料顯示，非綠整合後支持率變化不大。
從兩周調查趨勢資料比較，當「柯正侯副」時，調查結果與上周相比，變化不大；當「侯正柯副」時，本周侯柯配支持率比上周略減1.3個百分點，賴清德支持率則比上周上升1.4個百分點。
而若柯文哲正，郭台銘副，調查顯示，有51.0%支持柯郭組合，38.0%挺賴清德，11.0%未決定；若郭台銘正、柯文哲副，則有46.6%支持「郭柯配」，40.6%支持賴清德，12.8%未決定。
上一則
台交通部長坦言：陸客團今年不會來 要看明年
下一則
FB留言