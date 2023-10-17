我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

黑白集／藍白合前景黯淡 誰鬆了一口氣？

黑白集
民進黨總統參選人賴清德。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德。（本報資料照片）

國民黨和民眾黨共推候選人，到底要用「全民調」或「開放式民主初選」，演成隔空叫陣和惡言相向。推遲第二次會談，「藍白合」前景似乎有些黯淡，很多民眾看得無奈又氣憤。與此同時，當然也有人感到鬆了一口氣。

首先，最感鬆一口氣的，是民進黨和賴清德。在野陣營分裂，讓賴清德穩居領先；而藍白合作現曙光，會談達成若干共識，賴清德和綠營上下想必都捏了把冷汗。藍白合若無法持續，等於送一份大禮給綠營，此後賴清德躺著選就行。

其次，眾多長期「唱衰」不看好藍白合的名嘴及政論家，必然也會頓感鬆了口氣。原因是，若藍白合順暢，即意味他們的預言失準。此外，把昔日黨內恩怨和自身利益看得比國家與政黨重要的藍營失意政客，乃至認為「打垮國民黨」比「下架民進黨」重要的白營主戰派，當然也都會感到開心。

再來，還有爭取國民黨提名不成隨即翻桌、自行連署參選的郭台銘。郭台銘參選，打著「促成在野整合」的訴求；一旦藍白整合成功，他的參選正當性消失，即難以為繼。藍白不合，是他所樂見。

藍白會後，兩黨各持己見，互相指責，大逞口舌之能。如若藍白合破局，除兩黨吞下敗選苦果，就是讓眾多「鬆了一口氣」的人額手稱慶。藍白兩黨，真要完美示範何謂「親痛仇快」嗎？(轉載自聯合報)

賴清德 國民黨 郭台銘

上一則

李永萍：藍白合若破局 有可能「侯韓配」

下一則

柯文哲妹：藍白合不來 可找郭台銘 柯辦稱任何方向都不排除

延伸閱讀

郭辦：若民主初選投票數低於郭連署人數 侯是否退選

郭辦：若民主初選投票數低於郭連署人數 侯是否退選
羅森柏格在桃園見賴清德 賴：慎防對岸訊息戰影響大選

羅森柏格在桃園見賴清德 賴：慎防對岸訊息戰影響大選
侯友宜批賴清德扯謊：卡中捷的就是民進黨

侯友宜批賴清德扯謊：卡中捷的就是民進黨
賴清德提兩岸對話 「平等尊嚴下對談合作」

賴清德提兩岸對話 「平等尊嚴下對談合作」

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
「藍白合」會前會14日舉行，「美麗島電子報」公布最新民調，在三腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%第三。（本報資料照片）

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

2023-10-15 02:29

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用