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李永萍：藍白合若破局 有可能「侯韓配」

台灣新聞組／台北17日電
台北市前副市長李永萍。(圖：國民黨智庫提供）
台北市前副市長李永萍。(圖：國民黨智庫提供）

2024總統大選逼近，國民黨主席朱立倫日前提及邀請高雄前市長韓國瑜擔任副主席一事，引發熱議，前立委郭正亮15日分析，朱的說法主要是回應媒體人趙少康把韓列為不分區立委第一名的提議。國民黨政策會副執行長、台北市前副市長李永萍昨受訪表示，韓國瑜列為不分區立委第一名，這件事情是藍營內部很多人的心願。至於假設藍白合破局，韓可能當國民黨總統參選人侯友宜的副手？李認為「有可能」。

李永萍接受中天新聞訪問指出，把韓國瑜列為不分區立委第一名，這件事情甚至是現在很多立委參選人的期望，但她並不相信郭正亮「阻礙者是朱立倫」的說法，因為無根據，對於朱來說，不適合立刻公布韓作為不分區第一，因韓是非常重要、可以把國民黨支持者集結起來的人，「不敢說韓可不可以拉到民眾黨的人，但對藍營沒問題」。且現在不知道藍白能否合，很多人漸趨悲觀，若到了登記前夕真合不了的話，那跟侯友宜搭檔的人選是誰？誰能把票極大化？

中時新聞網報導，目前國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，李永萍認為，各種問題都會考慮進來，韓國瑜一定扮演重大角色，無論是不分區立委第一名，還是有別種方法提升國民黨選情，韓都必須是一個活棋，因為2024若讓民進黨贏得總統大選、且立法院席次再度過半，台灣將真正面臨悲慘的戰爭邊緣。

被問及假設藍白合破局，韓國瑜是否可能當副手時，李永萍認為「有可能」，因為這是唯一保障國民黨有票，且能讓韓粉覺得有歸屬的方向，而把選票集中到國民黨，對於保住立委席次也有功效。

國民黨 韓國瑜 侯友宜

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