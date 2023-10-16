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以哈衝突引台民眾憂心 李彥秀：拜票婆媽最常問會不會打仗

記者林麗玉／台北16日電
台北市立委參選人李彥秀。（本報資料照片）
台北市立委參選人李彥秀。（本報資料照片）

俄烏戰爭未熄，以哈衝突又起，國民黨北市港湖立委參選人、議員李彥秀今天在臉書憂心表示，她最近道市場、公園拜票，常有婆婆媽媽憂心的問「會不會打仗？」她只能安慰民眾「只要我們努力，就可以避免戰爭」，「戰爭無情，和平無價，別讓生命成為冷冰冰的數字」。

李彥秀今天在臉書表示，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)7日清晨，對以色列發動50年以來最大規模突襲，這場突如其來的戰事，至今已經延燒十日。加薩走廊一地，目前已造成至少2215人死亡，其中包括724名兒童，數十萬人逃離家園。以色列國防軍更在14日聲明，軍方正為海陸空聯合「重大地面行動」最後準備階段。

「一條條寶貴的生命，一個個可愛的孩子，在戰爭面前，成為冷冰冰的數字。」李彥秀說，一場人道主義的浩劫，正在加薩走廊上演。聯合國調查委員會已經就「各方的戰爭犯罪證據」，將列入國際刑事法院(International Criminal Court)調查以色列和哈瑪斯疑似犯下戰爭罪的證據。

李憂心，她深夜跑完行程，都會翻閱手機關心戰爭的最新動態，「讓孩子在無憂無慮環境中成長」，是每個母親最謙卑的期盼，每每看到兒童在戰爭中無辜的受到傷害，整顆心都揪了起來。

昨晚，一幀照片讓她輾轉難眠。李彥秀說，加薩當地醫院湧入大量傷患，罹難者遺體更多到無處可放。加薩中部城鎮戴爾艾拜萊(Deir Al-Balah)的蘇哈達阿克薩醫院，從冰淇淋工廠找來冰淇淋車，暫時存放大量罹難者遺體。原本用來運送冰淇淋的貨車，車身仍然漆著五彩繽紛的廣告，但是一格一格的冰櫃門打開，塞進去的，卻是一具又一具的屍首。

李提到，全球四大火藥庫，俄烏、以巴、南北韓與台海，至今已引爆兩處。經濟學人雜誌更將台灣列為「全世界最危險的地方」。在市場、在公園拜票，常有婆婆媽媽憂心的問彥秀「會不會打仗？」她只能安慰他們「只要我們努力，就可以避免戰爭！」「戰爭無情，和平無價。」

李彥秀說，人民要的真的不多，兩岸和平、經濟繁榮、社會正義。位居廟堂之上的高官，可曾聽見？讓人民安居樂業，不該是政治的初心嗎？

加薩 以色列 哈瑪斯

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