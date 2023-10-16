新聞透視／侯、柯幕僚 都稱 「藍白合不能說破局」

藍白合已經「破局」？侯友宜（左）、柯文哲（右）雙方幕僚都表示「並不能說就是破局了」。（本報資料照片）

「藍白合」14日第一場會前會，國民黨 提出「開放式民主初選」，15日遭民眾黨嚴詞拒絕，第二場會前會能否順利召開，已陷僵局。不過，民眾黨總統參選人柯文哲 和國民黨總統參選人侯友宜的核心幕僚都表示，這並不意味「藍白合」已經破局。

柯文哲核心幕僚表示，柯說「想好再來說」就是已留空間；侯友宜核心幕僚則表示，現階段就是「兩方再用電話先溝通」再說。

藍白14日會談，雙方達成共同政見、三場辯論、立委席次極大化及選後共組聯合政府等共識，對「如何共推最強候選人」有不同看法；民眾黨提出「五次民調 」，國民黨以「開放式民主初選」回應，雙方原定15日中午前宣布下次會面時間，但15日中午，情勢發生變化。

民眾黨將「反對開放式民主初選」的文件送到國民黨，柯文哲甚至表示，這顯示國民黨不想合作；國民黨隨即舉行記者會，由侯競辦執行長金溥聰反擊柯「勿以自己之心揣度他人」。

對於這一連串變化，柯文哲核心幕僚表示，民眾黨14日在會中聽到國民黨忽然拋出「開放式民主初選」就感到非常錯愕，兩個黨針對整合談判當然會思考對自己有利、最擅長的方式來進行，但民眾黨也不會離譜到主張「網路民調」、「要選民在網路上實名認證後再進行網路投票」這種建議。

「開放式民主初選」不是完全不能討論，而是從過去經驗看，民進黨曾花八個月舉辦49場辯論，「結果還是不太成功」，這次只用一個月時間可能辦成嗎？如果國民黨對民調有疑慮，大家大可坐下來討論民調技術問題，如誰來辦、怎麼做、誰推薦民調公司。他透露，民眾黨原建議「藍白各建議五家」然後大家再來討論，但國民黨這個建議後，民調技術問題就談不到了。

對於柯文哲和民眾黨的反應，其實國民黨也不是完全沒料到，因為柯文哲最崇拜的對象是毛澤東，毛的談判策略就是「打打談談」，前天好好談，昨天打一打，是符合柯文哲一貫作風的。

這樣的發展，是否意味藍白合已經「破局」？雙方幕僚都表示「並不能說就是破局了」。柯幕僚表示，柯文哲15日最關鍵的一句話是「想好再來說」，就是要等國民黨再提可以接受的方案，否則柯會說「謝謝再連絡」。侯友宜的幕僚也強調絕非「藍白合破局」，只是在二次會前，雙方可能要先透過電話再行溝通，「很多問題可以回到談判桌上討論」。