藍喊民主初選 白要全民調 藍委提議：比例各半解僵局

藍白合會談陷僵局，國民黨 立委李德維、王鴻薇昨天表示，若要談下去，或可從比例問題著手，例如全民調 及民主初選比例各半，看雙方能否接受。

李德維指出，民主初選方式在其他國家行之有年，可彌補全民調不盡完善之處，也可減少綠營干預跨黨派合作。他說，藍白整合不是誰要吃掉誰，而是討論這場選戰誰能擔任總統、誰能擔任副手的決定方法，以及籌組聯合政府，並非某一方勝出後就會排除另一方、贏者全拿。

時程是否趕得及？李德維認為，只要全台22縣市規畫出相當程度的投票 場所，要在11月10日前完成投票並非難事。王鴻薇也說，事在人為，如果大家有共識就可趕快來做，拖到10月底，時間當然會很緊迫，雙方都要盡最大善意溝通。

王鴻薇認為，如果雙方還有意願談下去，就看各自提出方案有無折衷空間；如果各自堅持只能按照自己的方案，想談下去就比較困難。不具名立委坦言，基層認為藍白合不了的機率升高，焦慮感愈來愈強，立委參選人都有感「阻力加強」。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍營拒用民調決定人選，形同破局；未來希望在「民主初選」上形成共識，更是難上加難。