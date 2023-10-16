我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

侯友宜批賴清德扯謊：卡中捷的就是民進黨

台灣新聞組／台北16日電
國民黨總統參選人侯友宜（前）與台北市長蔣萬安（中）為立委參選人助選，與民眾握手。（記者葉信菉／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（前）與台北市長蔣萬安（中）為立委參選人助選，與民眾握手。（記者葉信菉／攝影）

台中捷運藍線再成選戰焦點。民進黨總統參選人賴清德前天在台中造勢時說，市長盧秀燕將中捷藍線改到「有力人士」住家附近。國民黨總統參選人侯友宜昨也火力全開，反嗆「卡藍線的就是民進黨」，還要賴「不要再以謊言進行政治攻擊」，為了選舉，到底要傷害台中人到什麼時候？

根據各種民調，台中市民最在意的重大建設，捷運藍線居第一，但從前市長胡志強、林佳龍到盧秀燕，行政院尚未通過捷運藍線的綜合規畫。侯友宜昨在臉書批賴清德公然扯謊，指台中市府把路線改到「有力人士」附近，但事實上，中捷藍線在胡志強市長任內，原規畫筆直台灣大道線到台中港，所經之處是沙鹿人口集中的節點，但林佳龍上任後，竟然「捨直取彎」，不僅經費暴增，也未與台鐵沙鹿車站共構規畫；因此，盧秀燕市長上任後，在專業評估及廣大民意的綜合考量下，調整回胡市長規畫路線，不僅更公平、更省成本，捷運服務範圍也更大。

侯友宜還直接點名賴清德，如今台中捷運藍線計畫卡在中央，身為副總統的賴清德，不但沒督促中央政府發揮行政效率儘速通過，甚至還以政治語言抹黑地方政府，「請問全中華民國，有誰比大權在握的民進黨還有力？」民進黨完全執政，沒有過不了的案子，只有不想過的案子，「卡住中捷藍線的有力人士，就是民進黨。」

侯友宜問賴清德和民進黨，是不是還要把中捷藍線拖個五年十年？民眾不在乎藍綠，只在乎政府能不能有效率，既然賴清德不想做、不願意做，就讓侯友宜來做，「我承諾，上任後立刻啟動中捷藍線核定，絕不拖延市民期盼。」

國民黨台中立委參選人廖偉翔指出，藍線延宕多年的真凶正是林佳龍，林擅改路線，使站點位在交通不便的稻田，還沒有與沙鹿火車站銜接，機廠設計甚至還不可行；接手的盧秀燕只好幫忙收拾爛攤子，無奈中央「卡盧」遲不過審，也不見民進黨立委督促中央。

至於基隆捷運，侯友宜昨表示，基捷路線經過新北市汐止區，新北市願意扛起責任，趕快把基隆捷運沿線規畫好的路線蓋好，「讓基隆人能大發財」。

捷運 民進黨 賴清德

上一則

路透：南韓徹查助台打造潛艦業者 是憂心遭到中國報復

下一則

台軍方研發低軌道火箭 屏東祕建靜態測試廠

延伸閱讀

藍新北造勢 韓國瑜代拆黑鍋：把對我的愛轉給侯友宜

藍新北造勢 韓國瑜代拆黑鍋：把對我的愛轉給侯友宜
藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%
新聞眼／各自盤算利己模式 侯友宜把難題又丟回柯文哲

新聞眼／各自盤算利己模式 侯友宜把難題又丟回柯文哲
賴清德批中捷改道 柯文哲赴台中簽書

賴清德批中捷改道 柯文哲赴台中簽書

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
「藍白合」會前會14日舉行，「美麗島電子報」公布最新民調，在三腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%第三。（本報資料照片）

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

2023-10-15 02:29

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了