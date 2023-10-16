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反設特偵組 柯文哲：若當選就把黨產會、促轉會全清掉

記者邱瑞杰、林銘翰／台北16日電
民眾黨總統參選人柯文哲（右二）15日到基隆出席「基隆市選哲之友會」成立大會，對在場約200名支持者發表演講。（記者邱瑞杰／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲（右二）15日到基隆出席「基隆市選哲之友會」成立大會，對在場約200名支持者發表演講。（記者邱瑞杰／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲昨出席「基隆市選哲之友會」成立大會，提出國家領導人三個條件，首先是不要說謊話、要有政治誠信，第二是不要貪汙，第三不要意識形態太強。柯並狠酸民進黨總統參選人賴清德，日前女大生提綠營貪汙，賴反質疑要求提出具體事證是「睜眼說瞎話」。

日前在高雄有大學生嗆賴清德「民進黨貪汙這麼多，要怎麼解決」，引發議論。柯文哲說，賴當場竟回有什麼具體事證，「哇！賴清德睜眼說瞎話能力實在不錯，厲害喔」。柯還酸，和賴算台大系出同門，但學校並沒有教他這一招。

柯文哲說，對賴清德的回話，他聽不下去，可提醒賴「光電、雞蛋、疫苗、快篩、88槍瀘渣案」。他說，政府不可能不犯錯，也會有壞人，就是發現錯誤去面對、去修、去整理就好；賴還要人家提具體事證，「光那一顆蛋，我就知道這個國家死掉了。」

民眾黨昨天在台北市木柵忠順廟舉行廟口開講，柯文哲接受現場民眾提問時表示，他個人反對特偵組，法律應該要一致，「辦部長跟辦老百姓，要不同的檢察官來辦，我不同意」，難道那位檢察官只敢辦老百姓、不敢辦部長？如果還要另外成立特偵組，代表台灣是落後的國家，就像是不當黨產處理委員會、促進轉型正義委員會，「遇到什麼事情，就搞什麼單位」，未來自己上台後，就會全部都清掉。他直言，前總統陳水扁執政八年、蔡英文總統又執政八年，民進黨執政16年，今天還要說沒有真相就沒有原諒，自己都不想聽了。

柯文哲批評，民進黨老是在搞轉型正義，還要說二二八事件沒有真相，他們都是用歷史仇恨，當作自己政治資本；過去發生的事情，應盡速解決掉，而不是每年拿出來炒、製造仇恨，還要說「國民黨的黑金回來了」。

他表示，監察院長陳菊當年說過的話，今天應該再拿出來播放，「因為民進黨怎麼講，永遠都是那一套」，現在該要把仇恨洗掉、忘掉，而不是每年拿出來再展示一次，導致台灣社會仇恨幾十年；他希望台灣是團結和諧的社會，而不是一個分裂仇恨的社會。

他也批蔡政府前瞻第一案基隆輕軌，甚至後來升級基隆捷運，都是謊言，還說基隆輕軌正是他決定與民進黨分手的原因。

民進黨 柯文哲 賴清德

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