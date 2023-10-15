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黑白集／人有我無 蔡政府沒收投票權慣犯

黑白集
受刑人投票問題，立法院內政部委員會邀請中選會主委李進勇列席備詢。（記者許正宏／攝影）
受刑人投票問題，立法院內政部委員會邀請中選會主委李進勇列席備詢。（記者許正宏／攝影）

台北監獄林姓受刑人打官司要投票選總統，台北高等行法院裁定桃園市選委會應在訴訟確定前，在北監設投票所或其他適當辦法，讓他投票。但中選會決定抗告，再次凸顯民進黨政府的民主倒退心態。

受刑人投票的確有許多問題必須克服，但這不是中選會怠惰的藉口。法院裁定列舉了許多國家採取在監獄設投票所或通訊投票方式，來保障受刑人投票權利；反觀我們的中選會，不但不努力讓更多國民投票，還儼然是專門没收人民選舉和公投權利的慣犯。

不在籍投票，應該是問題的重要解方。讓受刑人能在監獄投票，也可說是實施不在籍投票的突破口。畢竟，如果「穿著囚服的國民」可以投票，為什麼還有「穿著軍警制服的國民」不能投票？而難道任務在身的公務和選務人員，其公民權利竟不如受刑人？

國民黨總統參選人侯友宜說，在野黨屢次提出不在籍投票，民進黨政府應該要照做。其實全球有超過120個國家實施不在籍投票，包括東南亞的印泰菲星馬等國都施行無礙。四年前印尼大選，為讓27萬在台印尼移工、配偶和學生投票，就在台灣設置了34個投票所，連澎湖都有，蔡政府實應汗顏。

民進黨精於選票算計，蔡政府對於人民的投票權利卻一貫擺爛。但人民的投票權不如移工，倒是世界民主奇觀。

通訊投票 監獄 民進黨

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