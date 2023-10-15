新聞眼／畜產會拿大筆公帑補助 別用法人硬拗

農業部指畜產會是法人，以自有資金購買財物不適用採購法。立委林為洲認為，只要有一定比率的政府預算，就應該要受採購法規範。（本報資料照片）

中央畜產會專案進口殼蛋或冷凍液蛋雞蛋 是否可繞過採購法，農業部 宣稱為此洽詢採購法主管機關公共工程委員會，工程會認定畜產會是「法人」非「機關」，以自有資金購買財物不適用採購法。但政府機關不想做或不方便做的事，若都透過「法人」執行，避開各種公務機關應有的限制與規範，豈不大開政府方便之門？

何況畜產會是公法人、非私法人，所謂自有資金絕大多數都來自農業部，排除適用採購法，恐難消除外界質疑。

採購法第三條確實明訂，政府機關、公立學校、公營事業辦理採購依本法規定，未包括法人；第四條第一項則說，法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法規定。帶殼雞蛋因被認定是生鮮農漁產品，可排除在採購法，進口蛋液已經冷凍處理，則適用採購法，結果農業部及畜產會又說，是以「自有資金」採購冷凍液蛋，非農業部補助辦理，因此不適用採購法。

問題是，畜產會每年都拿農業部大筆的補助預算 執行各項專案計畫，經費不足時，還可直接向農漁民存款的農業金庫進行融資。國民黨立委吳怡玎從畜產會預算書統計更發現，畜產會收入高達92%的預算來自政府補助。也就是說，畜產會所謂的自有資金，幾乎都來自公帑，這樣的採購經費說是自有資金，恐只是硬拗。

有了這層「法人」防護罩，也難怪農業部凡要執行甚麼畜牧措施，就透過畜產會來執行，如今看來，畜產會被外界質疑是農業部的白手套，也只是剛好而已。

行政院各部會旗下的財團法人何其多，若每個「法人」都如此走巧門，豈不亂了套。畜產會的採購爭議，已凸顯採購法出現漏洞，不僅工程會應重新檢視採購法規定，針對這類明明使用公帑進行採購的公法人進行修法納管，農業部若想杜外界悠悠之口，也應在採購法檢視重修前，主動表態要求畜產會相關採購比照採購法，而非只是一味以自有資金之詞卸責。