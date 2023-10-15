賴清德批中捷改道 柯文哲赴台中簽書

民進黨總統參選人賴清德（中）在台中出席旅中鄉親賴清德後援會成立大會，與熱情民眾擊掌。（記者黃仲裕／攝影）

民進黨 總統參選人賴清德 昨天從早到晚都在台中跑行程，賴表示，每次總統選舉都是「決戰中台灣」，呼籲鄉親勇敢團結支持。

賴清德說，台中市是台灣第二大都市，民進黨政府支持台中發展，前總統陳水扁開闢中科園區，還補助蓋捷運 綠線；他在行政院長任內核定台中捷運藍線綜合規畫，可惜盧秀燕改路線，還改到「有力人士」的住家附近，讓人很失望，要是照林佳龍的規畫，現在進度不只如此。

台中市交通局表示，前市長林佳龍把中捷藍線「捨直取彎」，繞到鐵路西側未開發的重畫區，未與台鐵沙鹿車站銜接或共構，盧市長上任後改回台灣大道走直線，並增設B5（正英）站；藍線綜規已通過交通部審議，呼籲行政院盡速核定，勿因選舉語言拖延建設。

國民黨立委參選人顏寬恒說，民進黨炒作選舉拿捷運影射，連民進黨議員都支持增設正英站，若民進黨要廢除請正面表態，不要含沙射影。

顏寬恒表示，當初要增設正英站的公聽會，民進黨議員出席也表態支持，賴清德是不是在打臉民進黨議員？如果民進黨要把正英站廢除，請正面表態，不要含沙射影誤導民眾。

台灣民眾黨主席柯文哲出席彰化戶外開講，回應支持者要求，連唱「堅持」、「簡單的人」兩首歌。（記者簡慧珍／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲昨赴台中參加新書「台灣筆記」簽書會，吸引大批支持者到場參與。對於賴清德提出「決戰中台灣」，柯文哲表示，從過去的數據來看，台中和彰化一向是選舉的「搖擺州」，「贏中台灣，選舉就贏了」。