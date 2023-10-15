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進口冷凍蛋液爭議 藍委：畜產會藉法人逃避監督

記者彭宣雅、劉宛琳／台北15日電
農業部指畜產會是法人，以自有資金購買財物不適用採購法。立委林為洲認為，只要有一定比率的政府預算，就應該要受採購法規範（圖）。（本報資料照片）
農業部指畜產會是法人，以自有資金購買財物不適用採購法。立委林為洲認為，只要有一定比率的政府預算，就應該要受採購法規範（圖）。（本報資料照片）

中央畜產會進口冷凍蛋液未適用採購法引發爭議，但國民黨立委林為洲日前秀出公共工程委員會回函公文，指冷凍蛋液適用政府採購法。農業部為此發新聞稿表示，特別洽詢工程會確認，工程會是指「機關」購買冷凍蛋液適用採購法，但畜產會為「法人」，以自有資金購買財物（無論是否為冷凍蛋液）不適用採購法。

林為洲質疑，雖然這次購置冷凍蛋液的項目是用畜產會的自有資金去買的，但那些錢是來自於每年農業部編列的預算，90%的錢都是來自政府，畜產會是不會賺錢的。林直言，「雖然不是農業部叫畜產會去買這批蛋液，但還是農業部的預算，不適用政府採購法有閃避採購法監督的嫌疑」。

對於畜產會以「法人自有資金」繞過採購法，林為洲將提出政府採購法的修法。他認為，只要該法人有一定比率的政府預算，就應該要受到立法院的監督、採購法的規範，否則每個政府部門都去成立這種法人，閃避採購法的規範，那不是天下大亂？就像疫苗、快篩通通叫法人去採購，那不就都不用監督了嗎？

國民黨立委吳怡玎日前在立法院經濟委員會中質疑，冷凍蛋液須依照採購法規定招標，認為畜產會繞過採購法。立委賴士葆隨後也在財政委員會質詢審計部，進口蛋繞過採購法是否不妥？審計長陳瑞敏表示，確實有爭議需要釐清。

農業部則表示，畜產會依據畜牧法規定肩負產銷調節責任，從2014年迄今以其自有資金進口農產品，以達到產銷調節目的，依採購法第三條及第四條第一項規定，不適用政府採購法。以本次採購雞蛋進口為例，生鮮殼蛋原本就排除適用政府採購法，而冷凍蛋液是由畜產會自有資金處理，也不適用政府採購法。

農業部還說，為確認畜產會對外採購是否合法，農業部特別洽詢工程會確認，工程會說之前回復立委的公文，是指「機關」購買冷凍蛋液適用採購法，但畜產會是「法人」，其以自有資金購買財物（無論是否為冷凍蛋液），均不適用採購法。

林為洲表示，一般的原則雖是如此，但審計和主計單位都有說，只要接受政府補助超過一半以上，還是要用採購法的「精神」去處理；雖然法令上沒有那麼明確，但他認為，有接受政府補助的法人還是要依照這樣的標準，準用採購法。

農業部 預算 國民黨

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