藍白合民主初選有利國民黨？藍：民主國家常用

侯友宜表示，開放式民主初選已經在民主國家行之多年，美國、法國、韓國都有這樣一個以科學民主，直接訴諸民意的方式，所以才提出這樣一個方式，集思廣益。（記者張睿廷／攝影）

台灣2024年總統大選倒數，國民黨 與民眾黨的「藍白合」日前舉行會前會，國民黨總統候選人侯友宜 陣營提出的「民主初選」，被部分人士認為有利國民黨，外界關注是否會修正？侯友宜表示，開放式民主初選已經在民主國家行之多年，美國、法國、韓國都有這樣一個以科學民主，直接訴諸民意的方式，所以才提出這樣一個方式，集思廣益。

國民黨主席朱立倫也表示，民主初選這種開放式初選在西方真的相當普遍，尤其是政黨聯盟的國家，像法國是最常使用的，盼藉溝通，最後達成共識。

國民黨主席朱立倫表示，民主初選這種開放式初選在西方真的相當普遍，尤其是政黨聯盟的國家，像法國是最常使用的，盼藉溝通，最後達成共識。（記者張睿廷／攝影）

由於民主初選需要在立委選區投票，有媒體好奇是否詢問過立委參選人。侯友宜說，國民黨總統參選人、立委都會並肩作戰，讓總統當選、國會過半，大家一起努力。

至於民眾黨主席柯文哲陣營似乎擔心出現不當動員情形。侯友宜指出，這種方式已經在民主國家實施多年，一定是非常科學、民主，也非常穩定。

對於外界好奇，如果民主初選公正，為何侯友宜與鴻海創辦人郭台銘初選時，不用這樣的方式？朱立倫指出，大家知道黨內與政黨聯盟不同，黨內的話，標準就是民調 、幹部評價及黨員投票，開放式初選比較常用在政黨聯盟。

另外，關於選輸一方是否要擔任副手還是退選，國民黨總統參選人執行長金溥聰昨說侯陣營有準備備案，但柯文哲競辦幹事長黃珊珊說還不想要談。侯友宜簡短回應，會拿出最大包容體諒、善意，希望能夠藍白合。

游盈隆：藍白合應是玩不下去了

對於藍白合靠「民主初選」，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍營拒絕用民調決定人選，形同破局；未來希望在「民主初選」上形成共識，更是難上加難，藍白合玩到這裡，應該是玩不下去了。

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

游盈隆指出，侯友宜競辦執行長金浦聰提以「民主初選」代替民調，這究竟需要多大的愚勇才說的出口？真難為他了。離投票日約90天，籌辦一個全國性初選至少要半年，等初選辦完，大選也結束了，這不是在搞笑嗎？

游盈隆質疑，兩個沒有辦總統初選經驗的政黨，要如何在短短時間內辦好初選，沒有爭議的產生新的、共同的總統候選人？柯文哲咬定民調不放鬆，堅持用民調決定人選，是對的，也是社會普遍認可的。藍白若合不成，支持者多半會怪罪國民黨和侯友宜，不太會怪罪他。藍白合玩到這裡，既是第一局也是第九局，應該是玩不下去了。