新聞評論／藍白合的理性契機與感性隱憂

2024年總統大選藍白合14日首度會前會。（本報資料照片）

藍白合會前會歷經三個半小時閉門會議，雙方在政策理念上取得部分共識，但在「產生在野最強候選人」方式上，因民眾黨主張對比式民調 、國民黨 拋出開放式民主初選，雙方並未達成共識。對於一心企盼下架民進黨的多數選民來說，這場會前會既開啟藍白合的希望與契機，卻也同時帶來若干隱憂。

就契機而言，如今距2024總統大選投票 日雖僅剩三個月，但只要藍白願意真心坐下來談合作，無論要談什麼或是怎麼做，時間絕對足夠，怕的僅是各自堅持、打死不退讓，甚而背地裡相互放話攻訐。

尤其，昨天會前會，至少雙方公同意合作推動國會席次極大化，未來國會黨團就議題合作；若合作取得執政權將組成聯合內閣，人才以專業取向，並尊重政黨專業特性。

這些看似有些打高空、講場面話，殊不知從政治學理、尤其是歐洲一些民主國家的政治實踐經驗來看，卻可能正在為台灣政壇從未出現過的聯合內閣體制打開一扇機會之窗。未來藍白如能更進一步的協商出聯合執政之各個重要具體政策及最佳執行人選，將更具時代意義。畢竟唯有如此，民眾才能理性析辨為何必須要投下這支持藍白合的一票，而不再陷於「誰比較適合當下任總統」的淺碟人治層次。

相較之下，眼前媒體及輿論所關注的如何「產生在野最強候選人」？雖然藍白均同意參加三場辯論會，卻也出現比民調或進行民主初選的歧見。想找出所謂最公平的規則去解決「誰比較好」的偏感性思維問題，這恰是藍白合的最大隱憂所在。

畢竟，揆諸當年的連戰、宋楚瑜或是整個泛藍陣營的分合史，若真有心要合，只需「關鍵人士」的一念即足以水到渠成，那裡還需要去進行如何「一決高下」的技術性討論？若無心合，無論是民調或初選規則，乃至辯論的人事時地物、參採比率等，都可以挑出對方的不是或成為拒談的理由，遑論在此過程中難以預判的雙方支持者非理性攻擊，甚或是綠營的有心挑撥。

寄語藍白，兩黨之合真正的意義乃在於尋求有助國家穩定的政治體制並能有效化解台海兵凶戰危之局，而非一決誰強誰弱。若未能認清輕重，就算未來產出百分百公平的「在野最強候選人」產生方式並順利產出人選，在野之合很可能仍是貌合神離，既無助勝選，更無益台灣未來。