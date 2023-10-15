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藍白首會 藍提開放式民主初選 白喊對比式民調

台灣新聞組／台北15日電
二對二對談 藍白合14日舉行會前會，對候選人產生方式保留，雙方會後舉行聯合記者會時，主談人金溥聰（左二）、黃珊珊（右二）出示共同簽名的會議紀錄。（記者林俊良／攝影）
二對二對談 藍白合14日舉行會前會，對候選人產生方式保留，雙方會後舉行聯合記者會時，主談人金溥聰（左二）、黃珊珊（右二）出示共同簽名的會議紀錄。（記者林俊良／攝影）

藍白合會前會昨登場，歷經三個半小時閉門會議，雙方在政策理念取得部分共識，但最關鍵的產生在野最強候選人方式上，民眾黨主張對比式民調國民黨則拋出開放式民主初選，雙方各持保留態度，未達成共識；藍白是否還有二會，今天中午前將揭曉。

在野力量整合會議昨天登場，民眾黨由柯文哲競選總幹事黃珊珊、柯競辦主任周榆修代表與會；國民黨派出侯友宜競選辦公室執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭。會中全程錄影，會後雙方共同舉行記者會，公布會議紀錄。

在「二對二」對談後，產生在野最強候選人方式，民眾黨主張五間民調公司，市話、手機各半，採取對比式民調，以平均數決定結果。國民黨主張採用美國、法國、南韓等民主國家的開放式民主初選，由民眾投票，展現直接民意。

確認出線方式後 可辦辯論

開放式民主初選實施方式，是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，必須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡才可投票，採實名制、驗身分證。

公開辯論部分，雙方同意，在確認在野最強候選人產生方式後，參加由電視台主辦的三場辯論會。時程方面，民眾黨希望10月31日前完成前二項工作；國民黨主張11月5日至11月10日之間完成，雙方未有共識。

未來若執政 將組聯合內閣

雙方也同意，合作推動國會席次極大化，未來國會黨團就議題合作，未來若合作取得執政權後，將組成聯合內閣。

金溥聰表示，會議充分溝通、氣氛融洽，達成一些共識，有些議題則保留看法。黃珊珊說，最大核心問題是產生最強候選人的整合方式，尊重國民黨提出不同意見，會回去討論後，今天中午前確認下次會議討論時間。

黃珊珊並說，金溥聰在會中對民調信度有所質疑，提出參考國外民主初選機制，建議採取全民投票直接民選方式；不過，新黨於1998年曾提出民主初選，當時確實發生不當動員等問題，因此她提出疑慮。

金溥聰表示，灌票問題在民調中是最被擔心的事，所以設立政治理念、實名制的投票方式，民眾要求實名制，出現動員風險比民調低很多，侯陣營提出來的方式是，必須真的走到投票所，也就是防止灌票的認同卡。

至於採民主初選投票，時間是否太緊迫？金溥聰說，西方國家、亞洲國家都有施行過，根據以前辦理黨內初選經驗，實施時間預計是足夠的，可在一定時間內完成。

侯友宜說，他提出在國外行之有年的民主初選提案來與民眾黨談合作，希望開大門、走大路，一起完成政黨輪替。

柯文哲說，要思考如何以聯合政府作為選戰主軸、完成政黨輪替，採取理性、務實、科學的態度和作法勝率最高。

藍白會談初步結果 製表／鄭媁
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投票 民調 國民黨

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