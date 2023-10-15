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藍白合選輸的人退選或當副手？金溥聰：沒討論但有備案

台灣新聞組／台北15日電
國民黨與民眾黨14日下午就「藍白合」議題首度進行面對面協商，根據兩黨先前協調共識，在會議前後舉行共同記者會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰（左）、柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）主談，兩人在會前分別發表談話。（記者林俊良／攝影）
國民黨與民眾黨14日下午就「藍白合」議題首度進行面對面協商，根據兩黨先前協調共識，在會議前後舉行共同記者會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰（左）、柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）主談，兩人在會前分別發表談話。（記者林俊良／攝影）

藍白合會前會昨天登場，雙方有備而來，最大攻防焦點在「產生在野最強參選人的方式」，民眾黨總統參選人柯文哲競辦一如預期主張全民調國民黨總統參選人侯友宜競辦在毫無預警下拋出對案，主張採開放式民主初選，雖然柯辦措手不及，但仍立刻提出質疑，雙方頻頻過招。

知情人士透露，首先從如何產生最強參選人開始談。柯辦如預期掀牌，侯辦則將底牌藏到會談才掀牌，讓談判對手當場錯愕，只是新黨先前已有類以初選作法，民進黨過去也一度想引用，柯辦代表立刻提出質疑，包括如何設置投票所，會衍生不當大量動員、甚至綠營進場灌票問題。

侯辦代表說明，讓選民直接投票初選，是最直接民意，比民調更具代表性，且民調一樣會有綠營灌水問題，開放式民主初選的方式在國外行之有行，國內各政黨也有黨員直接投票初選的經驗，執行上不會有問題，如果22個縣市設投票所不夠，那就73個立委選區都各設一個投票所。

相關人士表示，柯陣營喊出比民調後，侯辦一直在研擬對案，只是祕而不宣，這是談判策略，直到決定召開會前會，侯辦才與國民黨正式溝通。

昨幕僚會在下午近2時開始，近4時告一段落，剩下時間就撰寫並確認會議紀錄，近兩小時會談中，在野最強參選人的產生方式就占了一半以上的時間。

柯未表明「反對台獨」

在政策理念方面，針對侯友宜提出捍衛中華民國、反對台獨及一國兩制，柯文哲在會談中主張遵守中華民國憲法、反對改變現狀，但未表明反對台獨；侯辦和國民黨都留意到柯辦表述的說法中沒有「反對台獨」，但因這是會前會的溝通，有不同意見就各自陳述，國民黨談判代表並未多言。

柯陣營主張凍結考監兩院，三權分立確實制衡，侯陣營態度保留，但同意考監逐步虛級化，由於五權變三權，是深藍關切的議題之一，侯辦特別和國民黨、智庫先取得共識。

針對外界好奇，如果真的產生在野最強參選人，另一人當副手還是退出選舉？侯友宜競選辦公室執行長金溥聰在會後記者會表示，侯陣營是有備案的，他們當然希望可以進一步討論，但黃珊珊認為沒有討論完第一步前，討論這些沒意義。

侯友宜、柯文哲主張。（製表／鄭媁）
侯友宜、柯文哲主張。（製表／鄭媁）

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