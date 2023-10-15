新聞眼／各自盤算利己模式 侯友宜把難題又丟回柯文哲

藍白合議題討論許久，柯文哲 、侯友宜陣營14日終於進行幕僚會前會，過程看似平和融洽，檯面下卻暗藏政治算計，各自主張對自己有利的整合模式，一方面表達願意在野整合的善意，一方面不想當在野無法整合的罪人，柯文哲先叫牌要比民調 ，侯陣營拋出開放式初選後，等於把難題丟回給柯；在整合急迫的時間下仍各有盤算，藍白合恐淪為空談。

柯文哲傳出有意參選總統後，長久以來藍白合喊著響亮，卻始終未提出合作方式，直到日前傳出藍營表態，不比民調等條件，讓柯文哲非常不滿，既然藍營提不出在野整合方式，柯文哲陣營決定主動出招，喊出辦三場辯論會後，再比民調，輸的一方退選，可以推薦副總統人選給贏的一方。

藍營深知，若要比辯論，侯友宜的口條恐怕難敵柯文哲，一旦辯論落居下方，勢必難以挽回頹勢；加上以現階段民調看來，直接比民調，侯友宜也無十足把握，因此藍營不願輕易落入柯文哲的陷阱，直到昨天藍白會前會，侯陣營才正式提出初選投票，這顆球又回到柯陣營身上。

侯陣營之所以提出開放式初選的投票，因為國民黨 在地方組織動員能力，遠遠超過創立剛滿四年的民眾黨，加上多數選區都有推出立委參選人，本來就在經營基層選民，若用這樣的方式決定在野最強人選，勝算遠高比民調。

其實，早在2019年國民黨討論總統提名時，時任國民黨主席吳敦義就曾提出民主式初選方式，要卡當時有意爭取國民黨總統提名的朱立倫；中廣董事長趙少康去年也曾建用民主式初選方式，決定總統提名人選。

侯陣營此時再度提出民主式主張，無非是要展現政黨實力，告訴民眾黨與柯文哲，藍營具備組織動員的籌碼，民眾黨明顯缺乏這些能量。

要用政黨實力來逼退柯文哲，也可能同時摧毀藍白合作，然而，是否想要真的下架民進黨，就看兩黨如何在民調與投票中找出交集，避免鷸蚌相爭、兩敗俱傷。