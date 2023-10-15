新聞評論／藍白能否合 取決下架民進黨的意志

不受藍白合議題持續延燒影響，民眾黨總統參選人柯文哲則持續按照步調，近期展開副手人選徵詢。（本報資料照片）

為共推「最強總統候選人」對抗民進黨 ，國民黨 和民眾黨14日舉行首場藍白合會前會。雖然對最關鍵的「如何產生共同候選人」方式仍未達成共識，但雙方均已提出具體方案，15日會再確認下次會議時間，藍白合已不再只是紙上談兵。此次藍白會談，可說為「下架民進黨」共同目標，邁出重要的一步。

在這次會談前，持續的放話與紛擾，已讓外界愈來愈不看好藍白合，甚至各自陣營唱衰者也不少。有說國民黨和民眾黨各有政治利益考量，難以達成共識；有說主談的侯競辦執行長金溥聰、柯競辦總幹事黃珊珊都是鷹派，難有妥協餘地。會談前夕，柯文哲又大談最強組合就是以自己為正，被解讀為談判可能破局。不過，雙方在會前都表示抱著最大善意，會後也都以平和態度強調共識，弱化歧見，讓藍白合露出曙光。

此次會中關於共同理念的討論，是以柯文哲七大主張和侯友宜四大主張為基礎，雖然並非每項都達成共識，但求同存異的方向已確立。另外，雙方同意共同推動「國會席次極大化」和「共組聯合內閣」，更是確保至少在立委選舉方面，在野黨已有充分的合作共識。這些共識的意義，已遠大於預期。

現在雙方最大的歧異，仍在「共推最強候選人」的方式。民眾黨主張五家民調 決勝負，但國民黨對此存有疑慮，另提出「開放式初選」，主張在22縣市或立委選區內設立投票所，民眾不分黨派只要簽署「下架民進黨」認同卡，便可實名投票，以投票結果決定共推的候選人。

平心而論，無論是「全民調決定」或「開放式初選」，都有各自優點和盲點。民調符合柯文哲要求的數字、科學，但也有進行方式、抽樣、灌票等問題；過去宋楚瑜、韓國瑜都出現民調支持度和實際得票率的巨大差距，可為殷鑑。開放式初選較易呈現民眾的真實參與，且比民調不易灌票，但以往新黨初選也曾發生不當動員情事。兩種方式都非完美無瑕，關鍵在於如何更大程度地均勻呈現民意。因此，全民調和開放式初選看似無法並存，實則仍有妥協互補可能，例如各占一半，或者商議其他比例，未始不能讓雙方的訴求都獲得滿足，且截長補短，達到「共推最強候選人」的目的。

對於如何共推候選人，雙方陣營常以「某種方式對對方有利」來解讀。然在侯友宜、柯文哲民調支持率呈「麻花狀」情況下，民調對誰有利，實難有定論；至於開放式初選，雖然國民黨組織動員能力較強，但民眾黨和柯文哲支持者的強度高於國民黨，如採開放式初選，也未必落居下風。雙方大可放下偏見，客觀審視兩種方式的利弊得失與截長補短之道。

藍白兩黨對於如何共推最強候選人，已經走到具體方案比較，顯示雙方都有合作的意願，也有合作的方案。雙方合作的最大絆腳石，已經不在於合作方案孰優孰劣，而在過程中不必要的爾虞我詐、勾心鬥角，以致給予其他有心者可乘之機。例如民進黨質疑「藍白合訴求下架民進黨，難道是要把共產黨上架？」就顯得其言可鄙，其心可誅。

總之，藍白「共推最強候選人」能否成功的關鍵，就在於各自的決策核心能否摒除這些阻礙，真正把「下架民進黨」當成最優先課題。畢竟事實就是，如果藍白不合，民進黨繼續執政就會成真，蔡政府諸多不公不義、兩岸兵凶戰危，更將加劇。藍白合路途尚遠，時間緊迫，藍白政治人物都應以主流民意為念，齊心合力走完下架民進黨的最後一哩路。