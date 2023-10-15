藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

「藍白合」會前會14日舉行，「美麗島電子報」公布最新民調，在三腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%第三。（本報資料照片）

美麗島電子報昨在藍白合會前會登場前公布最新民調 ，無論是三人參選或四人參選，國民黨參選人侯友宜 的支持率都已超越民眾黨總統參選人柯文哲 ，暫居第二。

民調指出，在三人參選情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、侯友宜22.4%排第二、柯文哲20.8%第三。侯友宜對比上次成長1.6個百分點、柯文哲下跌3.4個百分點，侯友宜超越柯文哲成為第二名。

民調顯示，若鴻海創辦人郭台銘參選到底，也就是四人競逐情況 下，與上次相比，賴清德從36.7%略降到36.0%、侯友宜從17.7%提高至19.8%、柯文哲19.4%掉至17.2%、鴻海創辦人郭台銘仍為6.2%敬陪末座。

政黨輪替部分，有32.3%以上的民眾希望由民進黨繼續執政，遠高於其他政黨，18.4%支持換國民黨執政，12%支持換民眾黨做，最後只有4.4%支持換無黨籍做。

民調也進一步詢問非賴清德支持者，「如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投給柯、侯、郭當中民調最高的人」。結果指出，有50.7%的民眾不認同，34.8%表示認同。

美麗島電子報發布民調執行的時間，10月11日至13日，調查對象為全國22縣市，年滿20歲民眾，調查方法為由訪員進行電腦輔助電話訪問方式。這次調查成功完訪1200人，信賴水準95%的情況下，抽樣誤差最大值為正負2.8%。民調由美麗島電子報委託戴立安進行問卷設計與分析，畢肯市場研究公司電訪。