柯文哲借用治療攝護腺癌 妙喻兩岸政策態度

台灣民眾黨主席柯文哲出席彰化戶外開講，回應支持者要求，連唱「堅持」、「簡單的人」兩首歌。（記者簡慧珍／攝影）

台灣民眾黨主席柯文哲 14日出席彰化戶外開講，民眾提問兩岸政策，柯文哲回答說，台灣社會應該學著互相包容和開放態度，對大陸表態「逼我們走投無路，我們台灣只能跟你拚命。」沒必要這樣吵吵鬧鬧，大家可以談看看怎麼撟。

柯文哲出席彰化戶外開講，接受現場民眾提問3個問題，包括兩岸政策、都市建設和人生哲學，他談論兩岸政策時間最長，認為應該彼此包容，和平相處，並以治療攝護腺癌為例，說攝護腺癌可以活10幾年，如果硬要挖除可能死得很快，應該學著與敵人共存。

影片來源：聯合新聞網

他說，國民黨 、民進黨 整天吵吵鬧鬧，互相「殺來殺去」，他無法認同和接受，台灣應該是美麗之島，學習包容和開放，政治上可以聯合政府、團結台灣，不應該鼓動人民仇恨，人生本是苦海，要認真快樂過每一天，不要折磨自己也不要折磨別人，即使自己不快樂也要假裝快樂，不要整天殺來殺去，對大陸也是這個態度。

柯文哲表示，台灣有很多來自大陸新住民，沾親帶故加總逾百萬人，何必把這些台灣人畫成另類，對大陸「你有你的立場，我有我的立場，你退一步，我退一步。」、「你有你的想法，我有我的想法，你把我逼到走投無路，我只能跟你拚命。」每天這樣吵吵鬧鬧有何好處？「不如大家談看看怎麼撟」。