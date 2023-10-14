我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

歐盟外長結束中國行 籲北京認真看待歐中關係

柯文哲借用治療攝護腺癌 妙喻兩岸政策態度

記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲出席彰化戶外開講，回應支持者要求，連唱「堅持」、「簡單的人」兩首歌。（記者簡慧珍／攝影）
台灣民眾黨主席柯文哲出席彰化戶外開講，回應支持者要求，連唱「堅持」、「簡單的人」兩首歌。（記者簡慧珍／攝影）

台灣民眾黨主席柯文哲14日出席彰化戶外開講，民眾提問兩岸政策，柯文哲回答說，台灣社會應該學著互相包容和開放態度，對大陸表態「逼我們走投無路，我們台灣只能跟你拚命。」沒必要這樣吵吵鬧鬧，大家可以談看看怎麼撟。

柯文哲出席彰化戶外開講，接受現場民眾提問3個問題，包括兩岸政策、都市建設和人生哲學，他談論兩岸政策時間最長，認為應該彼此包容，和平相處，並以治療攝護腺癌為例，說攝護腺癌可以活10幾年，如果硬要挖除可能死得很快，應該學著與敵人共存。

影片來源：聯合新聞網

他說，國民黨民進黨整天吵吵鬧鬧，互相「殺來殺去」，他無法認同和接受，台灣應該是美麗之島，學習包容和開放，政治上可以聯合政府、團結台灣，不應該鼓動人民仇恨，人生本是苦海，要認真快樂過每一天，不要折磨自己也不要折磨別人，即使自己不快樂也要假裝快樂，不要整天殺來殺去，對大陸也是這個態度。

柯文哲表示，台灣有很多來自大陸新住民，沾親帶故加總逾百萬人，何必把這些台灣人畫成另類，對大陸「你有你的立場，我有我的立場，你退一步，我退一步。」、「你有你的想法，我有我的想法，你把我逼到走投無路，我只能跟你拚命。」每天這樣吵吵鬧鬧有何好處？「不如大家談看看怎麼撟」。

柯文哲 國民黨 民進黨

上一則

藍白合會議結束 侯友宜：與柯文哲共同跨出第一步

延伸閱讀

藍白合會議結束 侯友宜：與柯文哲共同跨出第一步

藍白合會議結束 侯友宜：與柯文哲共同跨出第一步
藍白首會不涉侯柯配、柯侯配 金溥聰：僅就主題交換意見

藍白首會不涉侯柯配、柯侯配 金溥聰：僅就主題交換意見
誰主導藍白合 民調：挺侯多於柯

誰主導藍白合 民調：挺侯多於柯
藍白首會 談前先喊 柯：我正、藍副、納郭 會大贏

藍白首會 談前先喊 柯：我正、藍副、納郭 會大贏

熱門新聞

自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
民眾黨總統參選人柯文哲傳出訪美期間手機遭竊，柯文哲辦公室發言人陳智菡證實，柯文哲在舊金山機場安檢時，手機遭竊至今尚未找回。(本報資料照片)

柯文哲訪美行 舊金山飛洛杉磯安檢時手機遭竊

2023-10-07 20:49
周玉蔻。(本報資料照片)

罵趙少康家暴拋妻棄子、不認骨血 名嘴周玉蔻判賠220萬台幣

2023-10-10 23:38

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝恐怖真相：千萬別碰

飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝恐怖真相：千萬別碰
「玉骨遙」小花才與肖戰傳緋聞 牽手新劇導演畫面曝光

「玉骨遙」小花才與肖戰傳緋聞 牽手新劇導演畫面曝光
「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰