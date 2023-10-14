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雲林縣議長涉收賄案請辭 1個月內補選

記者陳雅玲、陳苡葳／雲林14日電
雲林縣議會議長沈宗隆（前左3）宣布請辭議長職務，縣長張麗善（前中）及多位議會同事為他打氣。(記者陳苡葳／攝影)
雲林縣議會議長沈宗隆（前左3）宣布請辭議長職務，縣長張麗善（前中）及多位議會同事為他打氣。(記者陳苡葳／攝影)

雲林縣議會定期會開議，議長沈宗隆因涉及綠能收賄案被起訴，昨天主持大會宣布請辭議長，雖然他卸下職務仍為議員，議會將依法在1個月補選議長。縣長張麗善表達遺憾，代表團隊謝謝議長對縣府支持監督。目前已有1席無黨籍議員黃凱表態，至於國民黨團、民進黨團是否推派人選，兩黨團研議中。

沈宗隆連任3屆議長，議長就任未滿1年，昨主持議會大會，一開始就宣布請辭議長。

他說，從政33年，3屆議長選舉，承蒙議員同仁鼎力相助，順利當選議長，任內如果有欠缺地方，請各位議員多多諒解，今後他還是議員，需要服務，他會盡量為大家服務。

沈宗隆呼籲各議員，共同監督縣府，推動縣政建設，包括縣長張麗善積極推動產業園區，為縣民謀福祉，好好監督縣府。張麗善送上擁抱，她表示，議長請辭非常遺憾，她代表縣府團隊，感謝議長對縣府推動政策、預算，嚴格把關、督促，讓政策順利推動。

議會依法1個月內補選議長。議員43席，國民黨9席、民進黨10席、無黨籍22席，台灣團結聯盟及台灣民眾黨各1席，議長選舉票數要拿到22票才當選。

民意黨團總召黃凱表態參選，他說，沈宗隆支持他接棒，自己積極拜會議員同事支持。

其他黨團是否推派人選，民進黨團總召張維崢說，會召開黨團會議討論，讓成員表達意見，取得共識再議，最終報請黨中央裁示。

國民黨團總召李明哲則說，黨團研議中，會以和諧為主。

國民黨 民進黨 綠能

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