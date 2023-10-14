法院裁在監可投票 中選會決定抗告 藍白同批

台北高等行政法院日前裁定監獄應該給受刑人投票的權利，中選會已決定提起抗告。國民黨 總統參選人侯友宜13日表示，在野黨屢次提出不在籍投票，民進黨 政府應該要照做，國民黨立委則批評，中選會應保護人民參政權，曾幾何時卻變成「太上皇」。民眾黨總統參選人柯文哲也說，再怎麼無能，也不該沒收人民參政權。

針對受刑人投票權利，中選會主委李進勇13日表示，現行選罷法沒有不在籍投票制度，即便在監所投票，戒護人員不能進去圈票處，監所必須考量安全問題，已決定提起抗告。

侯友宜13日在嘉義參訪表示，在監投票的權利，涉及到非常多層面，中央一定要有相當明確的規範，他再度呼籲，在野黨屢次提出不在籍投票，包括海外的同胞們都很想回國投票，在野黨說了好幾次，民進黨應該要照做。

柯文哲說，李進勇的解釋是，受刑人投票時得脱下戒具、還有維安問題。但他認為這根本是藉口，是行政機關的怠惰，剝奪人民權利。

國民黨立委賴士葆說，中選會成立的宗旨是為了貫徹憲法保障民主法制及人民參政權，統籌辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務，沒有法律依據可決定哪些人不得投票，否則即違憲，中選會不依法行政。

賴士葆提到，去年中選會和中央流行疫情指揮中心限制數萬名確診者和居家隔離者不能投票，監察院調查報告也不認同剝奪選舉權的作為，但是，中選會不為所動，曾幾何時，中選會變成太上皇。

國民黨立委曾銘宗說，不在籍投票也包括海外僑胞以及執勤的員警、軍人或公務員，都有必要進行不在籍投票，過去國民黨也支持，尤其是海外僑胞的部分非常有必要。

民進黨立委莊瑞雄表示，藍綠都執政過，不在籍投票牽涉到通訊投票 問題，台灣情況特殊，這不是政黨的問題，如果很簡單早就推動。