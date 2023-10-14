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新聞眼／侯友宜以戰促合 確保藍正位

記者王寓中

「藍白合」會前會14日正式登場，侯友宜、柯文哲指定的代表首度面對面談總統選舉合作，會談能達成什麼共識，選民高度關注。首場會前會結束，侯友宜六都首場大型造勢晚上在新北市舉行，侯陣營和國民黨「合戰兩手」，除壯侯聲勢，將攤牌時間壓到11月4日以後，也在以戰促合、以戰逼合，確保藍白合的「正位」。

14日登場的藍白合會前會聚焦三層面議題。首先是雙方的共同理念、政策，彼此聚焦後，就是要展現藍白合「誠意」，如果道不同，沒有合作誠意，也不用再談下去，若有誠意，雙方接下來就可觸及民眾黨要求的「政策辯論」。這部分預估侯辦和國民黨將正面接招，既然雙方沒有重大理念、路線差異，合作最高共同目標是要下架民進黨，談判是取得合作共識不是拚勝敗，就沒有一定要舉行政策辯論。

最後，也是最核心的「民調」。柯競辦指比民調是合作底線，侯競辦強調民調不是唯一。國民黨主戰派一直喊家大業大，民眾黨除了民調還能比什麼？民調或許不是唯一，但國民黨若直接否決民調，選民會有何觀感？為何不敢比，又合戰兩手，大型造勢在會前會同時狂烈登場。

國民黨以往總統選舉的萬人造勢，多安排在選前一個半月開始，今年選前三個月就提前登場，在拉抬侯聲勢之餘，也反映侯當下的「選情」再度下猛藥，另外就是針對可能登場的藍白合議題，從民眾黨到藍營都喊民調，侯辦和國民黨則是藉強大組織動員能量，要和柯陣營「比實力」。

國民黨不等藍白合結果，組織大軍已列陣出動、大型造勢一場接一場，侯辦和國民黨很清楚，要藍白合一定要先過民調這關，至於民調如何設計將參選人與政黨實力都納入其中，手中也已有盤算和底牌，就看14日如何與民眾黨過手叫牌。

民調 國民黨 侯友宜

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