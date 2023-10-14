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潛艦洩密疑雲 藍委要黃曙光說出誰是賣國賊

台灣新聞組／台北14日電
潛艦國造洩密疑雲爭議延燒，國民黨立委昨天要求潛艦國造召集人黃曙光赴立法院報告，呼籲黃說出「誰是賣國賊」。（記者曾吉松／攝影）
潛艦國造洩密疑雲爭議延燒，國民黨立委昨天要求潛艦國造召集人黃曙光赴立法院報告，呼籲黃說出「誰是賣國賊」。（記者曾吉松／攝影）

潛艦國造洩密疑雲爭議延燒，國民黨立委昨天要求潛艦國造召集人黃曙光赴立法院報告，呼籲黃說出「誰是賣國賊」。行政院長陳建仁表示，尊重立法院的職權行使，國防部長邱國正則強調，黃曙光為人各方面滿受肯定，他絕對相信黃。

國民黨立委李德維說，黃曙光必須到立法院接受質詢，邱國正有責無權，黃曙光有權無責，有權就必須負責，黃必須面對立法院監督，而非躲在國安會諮詢委員的名義，或潛艦國造召集人的名義底下，不到立法院負責，「國民黨團就是希望蔡英文總統、黃曙光說出來，賣國賊是誰」。

李德維強調，國民黨團從未想要把槍口對著潛艦英雄黃曙光，反而期盼黃曙光告訴國人，誰是賣國賊。誰叛國，誰賣台，絕非藍綠單一政黨可以扛，應該共同找出誰是賣國賊。

民進黨立法院黨團表示，黃曙光現在在國安會擔任諮詢委員，立委有問題要詢問，可以邀請國安會秘書長顧立雄列席報告，國民黨不必為了救國民黨立委馬文君、選舉利益，要求黃曙光到立法院被羞辱。

民進黨團書記長莊瑞雄說，馬文君一直說謊，無法講清楚為什麼把國家機密傳遞給非本國外交單位，還舉著公平正義大旗，聽了覺得很噁心，最遺憾的是國民黨、「戰鬥藍」還在聲援馬文君，讓人啼笑皆非。

邱國正表示，他與黃曙光認識多年，他絕對相信黃曙光，肯定黃的為人，檢調已介入調查，再怎麼爭議，也透過檢調單位去一一查證，他不便再做說明，因為任何一句話，穿鑿附會一搞，又變成案外案。

台北市議員徐巧芯昨則前往台灣高檢署，告發海軍前顧問郭璽在潛艦國造案中上下其手，意圖為自己或第三人不法利益而背信，以及外洩相關國防機密予他人，涉犯刑法洩漏國防機密及違背對外事務委任兩罪，希望檢方傳喚黃曙光出庭說明。

而高雄市立委第三選區（左營、楠梓）日來頻傳參選人遭冒名情事，繼民進黨參選人李柏毅遭冒名恐嚇後，國民黨立委參選人李眉蓁也反映，被人冒名檢舉潛艦國造弊案。李眉蓁說，她看過徐巧芯轉來的檢舉信後發現，筆跡和她完全不同，且她的服務處內部，也絕無可能做這種事，確定有人冒用她的姓名檢舉。

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