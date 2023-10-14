賴清德喊改善公廣 藍嗆綠想掌握媒體

民進黨總統參選人賴清德13日推文化政見，承諾將寬列文化預算。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨 總統參選人賴清德 昨推出文化政見，他承諾未來將寬列文化預算 ，推動跨域的文化治理，強化行政院文化會報，讓政府各部會「部部都是文化部」。被問到公廣集團問題多如何解決，賴表示，公廣集團的確在法律上因當年訂定時考量不足，沒辦法適應新時代需求，未來會積極改善。

本報系聯合報報導，國民黨立委曾銘宗批評，公廣集團本應該沒有政黨色彩，但民進黨想盡數掌握媒體，所以任命的公廣集團負責人都是意識形態偏綠的，想把公廣集團經營成特定立場媒體，「走歪就連神仙也救不了」。

國民黨立委李貴敏則說，若賴清德認為這些政見這麼重要，為何民進黨過去八年執政從來不做？她合理懷疑，賴清德提出的只是口號，何況民進黨劣跡斑斑，口惠實不至的事項罄竹難書。

賴清德的文化政見包括推動系統性文化保存，奠立文化根基；將復振國家語言，促進多元文化社會共融，加速推動成立「國家語言研究發展中心」，推動各族群語言及手語的傳承復振及永續發展。

賴清德提出促進「藝術振興」，推動文化教育向下扎根，擴大支持藝文創作，發展藝術產業，支持藝術展會，完善藝術產業法規與制度，活絡藝術市場。

此外，賴也希望建構文化傳播體系，讓台灣文化走向世界，強化台灣的公共媒體及國際頻道，也將努力把台灣打造成「亞洲媒體中心」。

對於賴清德要提高文化預算，與會的新境界智庫副董事長童子賢說，這是非常正確的政策方向，近年各國戲劇強勢興起，台灣要凝聚自己的市場，政府必須挹注關鍵性資源，讓台灣文化創作能夠走入世界。

另據台北中國時報報導，ICDI（國際氣候發展智庫）8月底宣布10月21日要舉辦首場總統候選人氣候辯論會，邀請藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲同台辯論，卻傳出三方代表12日抽籤辯論順序時，賴清德陣營臨時通知不出席，令侯、柯陣營大為傻眼。

賴辦事後竟稱「從未承諾候選人出席」。民眾黨發言人李頂立秀出證據回擊，很遺憾看到執政黨所提的總統候選人迴避民意。

原定侯、賴、柯將在「2023淨零台灣氣候對話論壇」同框，李頂立昨天在直播節目爆料，該活動主辦單位是氣候智庫，協辦方則是綠色和平等公民團體，還找天下、遠見、外媒BBC等媒體，這麼大的場合，賴清德突然決定不出席。粉專黑色之聲批評「第一個逃避辯論的總統候選人，不是侯友宜也不是柯文哲而是賴清德」。

據了解，9月22日第一次協調會，三黨都有代表出席，會中完整的說明流程並匯集三黨意見，10月12日舉行第二次協調會，柯營由李頂立代表，侯陣營則由侯辦發言人黃子哲代表，兩人到現場時，主辦方才告知，上午賴辦通知賴清德不出席，主辦方也表示非常無奈。