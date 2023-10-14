我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

藍白首會 談前先喊 柯：我正、藍副、納郭 會大贏

台灣新聞組╱台北14日電
總統大選藍白合會前會14日在台北福華飯店登場，圖為民眾黨總統參選人柯文哲(右)、國民黨總統參選人侯友宜(左)。(本報資料照片)
總統大選藍白合會前會14日在台北福華飯店登場，圖為民眾黨總統參選人柯文哲(右)、國民黨總統參選人侯友宜(左)。(本報資料照片)

民眾黨、國民黨在野力量整合會議今登場，民眾黨總統參選人柯文哲昨受訪表示，在野唯一勝選可能就是他當正的，藍推副手，鴻海創辦人郭台銘一定要拉進來有角色，這樣他會贏，且會大贏。柯陣營也透露，柯文哲認為要整合所有在野力量，若用「藍白合」名稱會被框架綁住，藍白會談要先討論、定調合作「名稱」。

本報系聯合報報導，藍白陣營會談，侯陣營將由競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭出席，柯陣營則派競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修主談。藍營人士說，此次會前會象徵意義大，不會有實質的結論。

柯文哲昨接受電視節目專訪，針對藍白合議題，柯文哲提出五點看法，第一要相信數字跟科學、第二是20天後就會有結果、第三唯一勝選可能柯當正的藍推副手、第四柯自認會大贏、第五郭台銘一定要拉進來，且要有角色。

針對今天的藍白會談，柯文哲辦公室昨天表示，民眾黨與柯文哲競選辦公室以最大善意與彈性回應社會期待，但秉持公開透明、公共辯論、公正民調，「三公原則」底線不會動搖。

柯辦發言人戴于文表示，柯文哲先前就提出公開透明、公共辯論、公正民調三原則，今天幕僚會議以此「三公」為基調，希望能針對辯論模式、民調的進行方式等，達成初步共識，讓在野整合的進程能加速推進。

柯陣營幕僚透露，柯文哲認為要整合所有在野力量，除了侯友宜陣營外，接下來也要努力團結非民進黨陣營的進步力量，促成政黨輪替，「把國家還給人民」。

台北中國時報報導，下午藍白幕僚會前會後，雙方各自帶回意見與參選人討論，最後將由國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲「一對一會談」拍板，在10月底揭曉。

聯合報報導，侯友宜今晚將在新北舉辦首場大型造勢，前總統馬英九、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱都將到場助陣，營造大團結氣勢。藍營內部認為，透過接連的大型造勢，有助於拉抬侯友宜選情，更能營造藍白合藍營的有利地位。

柯文哲 國民黨 侯友宜

上一則

蔣中正日記／蔣邀胡適當總統 引反彈親上陣

下一則

險學一度成顯學 陸抄蔣中正日記：共產黨沒抗日

延伸閱讀

藍白會前會先喊話 柯文哲：我當正的勝算最大

藍白會前會先喊話 柯文哲：我當正的勝算最大
會前會14日登場 柯文哲堅持民調 侯友宜： 一直嫌怎談

會前會14日登場 柯文哲堅持民調 侯友宜： 一直嫌怎談
柯文哲陣營叫牌 侯友宜擔心民調受干擾

柯文哲陣營叫牌 侯友宜擔心民調受干擾
主戰派出擊 黃珊珊恐兩點不讓步

主戰派出擊 黃珊珊恐兩點不讓步

熱門新聞

自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
中華橋牌隊的夫妻檔范綱維（右）和太太蔡博雅，杭州亞運攜手打下金牌。（圖：中華奧會提供）

杭州亞運／台夫妻隊友橋牌奪金 比賽前還在房間吵架

2023-10-06 19:10
民眾黨總統參選人柯文哲傳出訪美期間手機遭竊，柯文哲辦公室發言人陳智菡證實，柯文哲在舊金山機場安檢時，手機遭竊至今尚未找回。(本報資料照片)

柯文哲訪美行 舊金山飛洛杉磯安檢時手機遭竊

2023-10-07 20:49

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡