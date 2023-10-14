藍白首會 談前先喊 柯：我正、藍副、納郭 會大贏

總統大選藍白合會前會14日在台北福華飯店登場，圖為民眾黨總統參選人柯文哲(右)、國民黨總統參選人侯友宜(左)。(本報資料照片)

民眾黨、國民黨 在野力量整合會議今登場，民眾黨總統參選人柯文哲 昨受訪表示，在野唯一勝選可能就是他當正的，藍推副手，鴻海創辦人郭台銘一定要拉進來有角色，這樣他會贏，且會大贏。柯陣營也透露，柯文哲認為要整合所有在野力量，若用「藍白合」名稱會被框架綁住，藍白會談要先討論、定調合作「名稱」。

本報系聯合報報導，藍白陣營會談，侯陣營將由競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭出席，柯陣營則派競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修主談。藍營人士說，此次會前會象徵意義大，不會有實質的結論。

柯文哲昨接受電視節目專訪，針對藍白合議題，柯文哲提出五點看法，第一要相信數字跟科學、第二是20天後就會有結果、第三唯一勝選可能柯當正的藍推副手、第四柯自認會大贏、第五郭台銘一定要拉進來，且要有角色。

針對今天的藍白會談，柯文哲辦公室昨天表示，民眾黨與柯文哲競選辦公室以最大善意與彈性回應社會期待，但秉持公開透明、公共辯論、公正民調，「三公原則」底線不會動搖。

柯辦發言人戴于文表示，柯文哲先前就提出公開透明、公共辯論、公正民調三原則，今天幕僚會議以此「三公」為基調，希望能針對辯論模式、民調的進行方式等，達成初步共識，讓在野整合的進程能加速推進。

柯陣營幕僚透露，柯文哲認為要整合所有在野力量，除了侯友宜 陣營外，接下來也要努力團結非民進黨陣營的進步力量，促成政黨輪替，「把國家還給人民」。

台北中國時報報導，下午藍白幕僚會前會後，雙方各自帶回意見與參選人討論，最後將由國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲「一對一會談」拍板，在10月底揭曉。

聯合報報導，侯友宜今晚將在新北舉辦首場大型造勢，前總統馬英九、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱都將到場助陣，營造大團結氣勢。藍營內部認為，透過接連的大型造勢，有助於拉抬侯友宜選情，更能營造藍白合藍營的有利地位。