新聞評論／柯文哲格局 別被陳時中看扁

「藍白合」議題磨來磨去，看似已非原地打轉，實際上又不像有太多共識，只是在虛耗時間。民眾黨總統參選人主席柯文哲 每天開條件，把大刀舞得虎虎生風，為自己賺取聲量。相形之下，國民黨 對於比民調和辯論的提議不感興趣，卻未提出對案，被外界認為畏怯。賴清德北市競總主委陳時中 品評此事說，他認為藍白合的機率低，原因是柯文哲會覺得「不划算」，而且國民黨也不會讓他「當正的」。

陳時中的說法，目的在落井下石，破壞藍白合作的機會。他的邏輯是：柯文哲的支持者包括了一部分討厭國民黨和一部分討厭民進黨的人，都認同要「推倒藍綠高牆」。一旦藍白合，柯文哲自己「跑進高牆」裡，那些討厭國民黨的票就會跑掉；如果柯文哲獨立參選，這些票就能留住。因此，陳時中認為藍白合的結果不可能一加一，他相信柯文哲很會算，算一下就知道划不來。

陳時中的分析看似有理，其實只是基於現狀的簡單票數區塊加減，卻缺乏對政治大局及人民意志的深層想像。柯文哲當然不會不懂陳時中的政治算術，但他現在仍未斷然拒絕藍白合，想必看出「下架民進黨」的六成民意不可輕忽，他也想在這個深水區裡多做試探，看看自己和民眾黨能不能發掘出更大的可能。

簡單地說，依照陳時中的想法，柯文哲的最佳盤算就是固守現狀自行參選到底，抓緊討厭藍綠的選民以求擴大戰果。果真如此的話，柯文哲的最佳機會，就是當一個第三大黨主席，他不可能當選總統。民眾黨的立委席次就算翻倍，充其量由5席增至10席，在政治上也不可能有多少關鍵角色可以扮演。再經幾次選舉，當民眾黨的新鮮感逐漸消失，柯文哲極可能就成了另一個宋楚瑜。

反過來看，如果藍白合能整合成功，並在大選中召喚民意順利下架民進黨，兩黨除奠下一個跨黨合作的成功模式，還可共同組織聯合政府，為台灣僵固的政局打開一個新局。屆時，柯文哲除可率領民眾黨菁英參與國家的治理，也可推薦更多社會清流進入施政團隊；如此一來，他即可展現濟世救民的抱負，推動心目中的改革。包括他最近提出的「內閣制」、「把國家給人民」，都有機會實現，而非只是口號。

換言之，如果藍白合破局，柯文哲就只能繼續當他的小黨主席，繼續他「有行無市」的脫口秀，發揮小小的影響力。然而，如果藍白合能順利推動並在共同的利基上贏得選舉，柯文哲不僅能扮演更重要的治國角色，整個民眾黨成員的政治參與也可擴及行政院和其他部門，讓更多人才願意加入民眾黨。若從這樣的角度看，陳時中看扁柯文哲將因「不划算」而不參加藍白合，就大錯特錯了！

「下架民進黨」既是多數民眾的期待，「藍白合」就是一條在野政黨必須共同嘗試的路。藍白合若能成功，除可一舉打破台灣「非藍即綠」的政治對峙，也是對跨黨籌組「聯合政府」的一個新選擇，能為台灣日漸僵化的政局注入活水。以柯文哲不落俗套的政治格局，他應拿出更大的勇氣向前看，不要被陳時中看扁了。

柯文哲其實不必擔心民眾黨的招牌會被國民黨「蓋掉」，既然是「藍白合」，當然是要用兩塊政黨招牌擴大吸引選民。國民黨也必須細心處理這個問題，不能讓對方有不愉快的感覺。至於未來如何籌組「聯合政府」，應是雙方「君子協定」的一部分，可以有原則性的共識或協議，卻不必鉅細靡遺，以免留下分贓的印象，反而損及選情。