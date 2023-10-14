誰主導藍白合 民調：挺侯多於柯
民主文教基金會昨天公布最新民調，53.4%民眾認為2024年大選應該政黨輪替，28%民眾認為民進黨總統參選人賴清德最無能力改善貪污腐敗的政治風氣，37.6%民眾認為賴對兩岸和平穩定最沒有幫助，如果藍白整合成功，有31.3%民眾認為，應以國民黨總統參選人侯友宜為主整合更多資源，才能贏過賴，另有26.7%民眾認為應以民眾黨總統參選人柯文哲為主整合。
根據民調，在侯友宜、柯文哲、賴清德三位參選人中，28%民眾認為賴清德最沒有能力改善貪汙腐敗的政治風氣，其次有17.5%民眾認為是侯友宜，13.8%民眾認為是柯文哲，不知道或無意見、拒答者為40.7%。
針對兩岸和平穩定，37.6%民眾認為賴清德最無幫助，15.3%民眾認為柯文哲最無幫助，12.3%民眾認為侯友宜最無幫助，不知道或無意見、拒答者為34.7%。
對於保障社會的公平正義，28.0%民眾認為賴清德最無幫助，16.8%民眾認為柯文哲最無幫助，16.4%民眾認為侯友宜最無幫助，不知道或無意見、拒答者為38.8%。
對於民進黨已經執政八年，認為應該繼續執政，還是政黨輪替， 對台灣的民主政治發展最有利？有24.5%民眾認為民進黨應繼續執政，53.4%認為應政黨輪替，不知道或無意見、拒答者為22.1%。
對於藍白合部分，若藍白整合成功，有31.3%的民眾認為應以國民黨侯友宜為主，整合更多資源以贏過賴清德；有26.7%民眾認為應以民眾黨柯文哲為主，整合更多資源以贏過賴清德。認為都可以的民眾有3.3%，認為都不行的民眾為9.3%，不知道或無意見、拒答者為29.4%。
如果國民黨和民眾黨都各自推出候選人參選到底，就是在幫助賴清德輕鬆贏得總統選舉，非常同意為27.3%，還算同意為21.1%，不太同意21.3%，非常不同意為13.2%，不知道或無意見、拒答者為17.1%。
這次民調為立場偏向國民黨的民主文教基金會，委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，調查對象為全國年滿20歲以上之民眾，訪問日期自2023年10月5日至10日。
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