誰主導藍白合 民調：挺侯多於柯

民主文教基金會13日公布最新民調，如果藍白整合成功，31.3%民眾認為，應以國民黨總統參選人侯友宜為主整合更多資源，才能贏過賴清德。(記者屈彥辰／攝影)

民主文教基金會昨天公布最新民調，53.4%民眾認為2024年大選應該政黨輪替，28%民眾認為民進黨總統參選人賴清德 最無能力改善貪污腐敗的政治風氣，37.6%民眾認為賴對兩岸和平穩定最沒有幫助，如果藍白整合成功，有31.3%民眾認為，應以國民黨總統參選人侯友宜 為主整合更多資源，才能贏過賴，另有26.7%民眾認為應以民眾黨總統參選人柯文哲 為主整合。

根據民調，在侯友宜、柯文哲、賴清德三位參選人中，28%民眾認為賴清德最沒有能力改善貪汙腐敗的政治風氣，其次有17.5%民眾認為是侯友宜，13.8%民眾認為是柯文哲，不知道或無意見、拒答者為40.7%。

針對兩岸和平穩定，37.6%民眾認為賴清德最無幫助，15.3%民眾認為柯文哲最無幫助，12.3%民眾認為侯友宜最無幫助，不知道或無意見、拒答者為34.7%。

對於保障社會的公平正義，28.0%民眾認為賴清德最無幫助，16.8%民眾認為柯文哲最無幫助，16.4%民眾認為侯友宜最無幫助，不知道或無意見、拒答者為38.8%。

對於民進黨已經執政八年，認為應該繼續執政，還是政黨輪替， 對台灣的民主政治發展最有利？有24.5%民眾認為民進黨應繼續執政，53.4%認為應政黨輪替，不知道或無意見、拒答者為22.1%。

對於藍白合部分，若藍白整合成功，有31.3%的民眾認為應以國民黨侯友宜為主，整合更多資源以贏過賴清德；有26.7%民眾認為應以民眾黨柯文哲為主，整合更多資源以贏過賴清德。認為都可以的民眾有3.3%，認為都不行的民眾為9.3%，不知道或無意見、拒答者為29.4%。

如果國民黨和民眾黨都各自推出候選人參選到底，就是在幫助賴清德輕鬆贏得總統選舉，非常同意為27.3%，還算同意為21.1%，不太同意21.3%，非常不同意為13.2%，不知道或無意見、拒答者為17.1%。

這次民調為立場偏向國民黨的民主文教基金會，委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，調查對象為全國年滿20歲以上之民眾，訪問日期自2023年10月5日至10日。