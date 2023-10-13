朱立倫曝韓國瑜主動提當副主席 韓辦：不評論

前高雄市長韓國瑜。(本報資料照片)

國民黨 主席朱立倫昨天表示，有關前高雄市長韓國瑜 擔任國民黨副主席的事，他們已經討論幾個月了，其實是幾個月前一些朋友給韓的建議，韓主動向他提及此事，他當然是很樂意韓國瑜協助黨務，也非常歡迎一起協助藍白合；但韓辦表示，韓近日會向外界報告結果，目前不予評論。

對於朱立倫邀請韓國瑜出任國民黨副主席是斷絕柯韓配等陰謀論說法，朱立倫昨嚴正駁斥，直言韓國瑜是國民黨重要的角色，能協助國民黨，也能協助藍白合。

朱立倫表示，找韓國瑜擔任藍白合的「桶箍」角色已經談好幾個月，因為韓國瑜之前出國有行程耽擱，直到最近才確定，國民黨的黨綱一直反對台獨，親美、友日、和陸的立場沒有改變，不論是戰鬥藍等都是正藍，最近有一些媒體或特定人士一直放話分裂國民黨，並且見縫插針破壞團結與藍白合，不論韓國瑜擔任黨內什麼角色，就是做好黨內分工與整合團結所有的力量贏得勝選。

一個月前，韓國瑜釋出願當在野桶箍的訊息，盼促成侯柯郭三人整合，但前提是要得到朱立倫的認同支持（授權）；但國民黨並未積極回應，朱立倫不談授權，僅客套感謝韓國瑜，還把連戰、馬英九 、王金平等人拉進來，強調每一位都很重要，相信韓會跟他們站在一起，讓2024共同勝選。