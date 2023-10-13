會前會14日登場 柯文哲堅持民調 侯友宜： 一直嫌怎談

國民黨總統參選人侯友宜（右）表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去。(記者劉學聖／攝影)

藍白陣營昨天決定本周六各派兩名代表舉行藍白合會前會，民眾黨總統參選人柯文哲競辦堅持，辯論與民調 是底線，國民黨 總統參選人侯友宜 說，兩黨既然要合作就要包容不同意見，一定是不預設前提才可談下去。至於外界期盼兩邊主帥能見面直接溝通，侯強調，「擔任主帥就會御駕親征」，不會把責任推給別人。

本報系聯合報報導，這場會議周六下午1時30分舉行，侯陣營由競辦執行長金溥聰與國民黨秘書長黃健庭與會，柯營則由競選總幹事黃珊珊、柯辦主任周榆修參加；雙方並各帶兩位幕僚參加。

國民黨主席朱立倫表示，最重要的目標是六成以上民意希望藍白合作，任何破壞這樣的目標，都不容許於主流民意。柯文哲則在臉書貼文，政黨間除了良性競爭，也應保持理性對話與友善互動，期盼最後商討出讓雙方支持者都能接受的方案，推出最強參選人促成政黨輪替。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞說，樂見雙方達成初步共識，民眾黨對侯方提出的藍白合會前會五點建議給予善意回應，為藍白合作跨出好的第一步。柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，辯論與民調仍是民眾黨底線，民調可受公評，侯、柯都是透過黨內民主程序選出代表政黨的總統參選人，透過民調能對支持者及社會大眾交代。

侯友宜表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去，「如果一直嫌東嫌西，又把很多堅持擺上檯面，那還要怎麼談合作？」合作方法有許多種，應該不只民調，民調也只是參考依據，不是唯一方法。

另據台北中國時報報導，對於國民黨以及民眾黨兩黨幕僚已接上頭，主帥何時面對面？侯友宜說，「放心，我們會說上話的」，他也透露為何要先就理念部分先談，侯指出，柯文哲有提出內閣制的理念，國民黨也想談反台獨及兩岸和平架構問題，尤其，藍白合作後，總統換人，不該發生民進黨人士還在行政體系當官，這與人民期待下架民進黨貪腐政府的期望不同。