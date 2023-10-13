我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

會前會14日登場 柯文哲堅持民調 侯友宜： 一直嫌怎談

台灣新聞組╱台北13日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去。(記者劉學聖／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜（右）表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去。(記者劉學聖／攝影)

藍白陣營昨天決定本周六各派兩名代表舉行藍白合會前會，民眾黨總統參選人柯文哲競辦堅持，辯論與民調是底線，國民黨總統參選人侯友宜說，兩黨既然要合作就要包容不同意見，一定是不預設前提才可談下去。至於外界期盼兩邊主帥能見面直接溝通，侯強調，「擔任主帥就會御駕親征」，不會把責任推給別人。

本報系聯合報報導，這場會議周六下午1時30分舉行，侯陣營由競辦執行長金溥聰與國民黨秘書長黃健庭與會，柯營則由競選總幹事黃珊珊、柯辦主任周榆修參加；雙方並各帶兩位幕僚參加。

國民黨主席朱立倫表示，最重要的目標是六成以上民意希望藍白合作，任何破壞這樣的目標，都不容許於主流民意。柯文哲則在臉書貼文，政黨間除了良性競爭，也應保持理性對話與友善互動，期盼最後商討出讓雙方支持者都能接受的方案，推出最強參選人促成政黨輪替。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞說，樂見雙方達成初步共識，民眾黨對侯方提出的藍白合會前會五點建議給予善意回應，為藍白合作跨出好的第一步。柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，辯論與民調仍是民眾黨底線，民調可受公評，侯、柯都是透過黨內民主程序選出代表政黨的總統參選人，透過民調能對支持者及社會大眾交代。

侯友宜表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去，「如果一直嫌東嫌西，又把很多堅持擺上檯面，那還要怎麼談合作？」合作方法有許多種，應該不只民調，民調也只是參考依據，不是唯一方法。

另據台北中國時報報導，對於國民黨以及民眾黨兩黨幕僚已接上頭，主帥何時面對面？侯友宜說，「放心，我們會說上話的」，他也透露為何要先就理念部分先談，侯指出，柯文哲有提出內閣制的理念，國民黨也想談反台獨及兩岸和平架構問題，尤其，藍白合作後，總統換人，不該發生民進黨人士還在行政體系當官，這與人民期待下架民進黨貪腐政府的期望不同。

至於整合到底是朱立倫還是他來談？侯友宜說，他與朱立倫合作無間，相信朱也會尊重他，「我會扮演最關鍵角色」，一定會扛起作為將來總統的責任，他與國民黨緊密合作，希望成全大局，達成人民的期盼。

民眾黨總統參選人柯文哲（中）在臉書表示，期盼最後商討出雙方都能接受的方案 ，推出...
民眾黨總統參選人柯文哲（中）在臉書表示，期盼最後商討出雙方都能接受的方案 ，推出最強參選人促成政黨輪替。(記者曾原信／攝影)

民調 國民黨 侯友宜

上一則

柯文哲陣營叫牌 侯友宜擔心民調受干擾

下一則

遊以感受戰爭可怕 「憂台下一代沒警覺」

延伸閱讀

藍白合會前會將登場 侯友宜：合作要包容 一直嫌怎麼談

藍白合會前會將登場 侯友宜：合作要包容 一直嫌怎麼談
藍白合會前會14日登場 柯辦堅持辯論、民調是底線

藍白合會前會14日登場 柯辦堅持辯論、民調是底線
侯友宜：藍白合要釋最大包容 我一定相忍為國

侯友宜：藍白合要釋最大包容 我一定相忍為國
侯友宜促藍白合會前會 柯文哲怨不辯論不民調要幹什麼

侯友宜促藍白合會前會 柯文哲怨不辯論不民調要幹什麼

熱門新聞

自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
鄭姓婦人與黃姓丈夫前年8月離婚，同年10月又復婚，她稱丈夫的許姓學妹在夫妻未離婚時曖昧還上床，憤而提告，但最終敗訴。圖為示意圖。(本報資料照片)

學妹告白失婚男「等了你23年」 夫妻卻40天就復婚…她慘挨告

2023-10-05 22:07

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道