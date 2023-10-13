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主戰派出擊 黃珊珊恐兩點不讓步

記者林縉明、歐陽良盈／台北13日電
柯文哲競選總幹事黃珊珊。(本報資料照片)
柯文哲競選總幹事黃珊珊。(本報資料照片)

侯、柯陣營周六會談商討藍白合，民眾黨派出柯文哲競選總幹事黃珊珊主談。黨內人士表示，黃珊珊在黨內屬於主戰派，主張柯文哲要參選到底，黃會堅持辯論與民調兩個條件不會讓步，若侯陣營寸土不讓，藍白合磋商恐難以達成實質共識。

黃珊珊日前接受網路節目「下班瀚你聊」表示，柯文哲競選總部準備好了，「我們準備的東西不可能停下來，每一步都已經準備到1月了，也已經拋出內閣制，11月20日兩邊就要去登記了，登記時有個重要角色，叫副總統參選人，希望10月底前要底定，包括副總統、區域立委，因為要開始做宣傳照、文宣」。

黃珊珊指出，柯陣營本來就按照既定的程序走，10月底後，一拍兩瞪眼，是就是，不是就不是。主持人黃暐瀚問黃珊珊會不會是副總統參選人？黃珊珊否認，她說，「我們有各自的步調，但不會是你想的這個。」

黃珊珊說，與侯友宜競辦執行長金溥聰認識20多年了，但多年未見，若見到金會問具體的規則是什麼？要合作就誠意的比賽，若幕僚閉門談外界會有臆測空間，何必大家猜，希望全程直播公開於眾。

民眾黨人士表示，柯文哲已提出辯論後民調的條件。這次派出黃珊珊主談，代表會堅持在兩個條件下去談，不會讓步，如果侯陣營仍堅持不辯論不民調，藍白會談恐淪為過場。若藍白幕僚經過溝通未果，柯文哲仍會積極尋覓副手人選，按既定規畫選到底。

柯文哲 民調 侯友宜

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