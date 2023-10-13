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徐巧芯告郭璽 涉洩漏國防機密及違背對外事務委任罪

記者蔣永佑／台北13日電
徐巧芯13日赴台高檢，告發郭璽涉嫌洩漏國防機密及違背對外事務委任兩罪。(記者蔣永佑／攝影)
徐巧芯13日赴台高檢，告發郭璽涉嫌洩漏國防機密及違背對外事務委任兩罪。(記者蔣永佑／攝影)

台北市議員徐巧芯今天前往台高檢，告發前海軍顧問郭璽涉嫌在潛艦國造案中上下其手，當中涉及意圖為自己或第三人不法利益而背信，以及外洩相關國防機密予他人，因此涉犯刑法109條洩漏國防機密及同法114條違背對外事務委任兩罪，希望在告發郭璽後，未來能傳喚黃曙光出面說明。

徐巧芯在訴狀中指出，據媒體報導，被告郭璽曾任海軍司令部顧問，並受前海軍司令黃曙光委託為潛艦國造計畫尋找潛艦設計及顧問等公司。另依媒體揭露郭男與他人的錄音，內容提及郭男自稱接到我國潛艦國造標案的Gavron（Gavron Limited,GL）是詐騙集團、另一家韓國技術顧問「SI INNOTEC(TAIWAN)」很爛，甚至認為美國聲納價格太高，要求韓商SI公司去尋找它國較便宜產品等語，足見郭男深度參與潛艦國造計畫，與我國海軍部門間具有處理事務的委任關係存在。

然而依照媒體揭露的錄音內容，郭男指導任職韓商「SI　INNOTEC(TAIWAN)」之顧問搜集履歷、簽立MOU等行為，預備另組公司取代SI INNOTEC，甚至要求綽號「小強」的翻譯人員掛名董事長，做為新公司名義負責人，將在向黃曙光報告後開始。

上述情形，顯見郭男是以海軍顧問身份，意圖聯合SI公司內部員工開設新公司取代SI技術顧問角色，如此除使潛艦國造計畫延宕外，也將使先前支付予SI公司顧問費用付諸東流，造成海軍部門重大損害，已違背郭男受海軍司令部委託的任務。且當時郭男曾表示，「到時這筆錢全是我們的」、「如果沒有4.5億，我們就白幹了」等語，可見郭男意圖聯合SI公司內部員工開設新公司之舉，涉嫌意圖為自己或第三人不法之利益而背信。

其次，郭男還在錄音中告知他人，「第二條船明年（2022年）就要開始找TA（Technical Assistant，技術顧問）了，從第2條到第8條的預算都已經編好了，所以你要找一個好的團隊，一直做下去...」，以及「我現在講的都是非常機密的事，現在台船馬上承接另外一個案子，叫Life Extension Programme，LEP，把兩條舊潛艦要重新翻修的，那裡面有一些錢，而且因為預算不同，跟SI的技術團隊沒有衝突，兩個團隊可以併存。所以否則的話你，你今天被，SI已經到這裡，你現在新的團隊怎麼跟他同樣做咧？IDS機型，這個出去絕對不要講」等語，已涉嫌洩漏中華民國國防秘密。

預算 詐騙集團 中華民國

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