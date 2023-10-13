立院通過馬文君條款 秘密會議禁帶手機、要搜身

立法院外交及國防委員會12日通過民進黨立委臨時提案，爾後機密會議間禁用相關電子設備及抄錄，所有人員進入會場前將須接受駐警電子探測設備檢查，並簽署保密切結。(記者許正宏／攝影)

國民黨 立委馬文君遭質疑曾在立法院潛艦專報機密會議中疑使用手機，未簽保密切結。綠委昨在立法院外交及國防委員會中利用程序發言「突襲」提出臨時提案，強勢通過訂定爾後機密會議間禁用相關電子設備及抄錄，所有人員進入會場前將須接受駐警電子探測設備檢查，並簽署保密切結，這項提案被視為「馬文君條款」。

對此，國民黨立法院黨團隨即反制祭出「王定宇條款」，黨團副書記長陳以信則說，民進黨 不要一方面指責別人洩密，一方面又在臉書 貼出機密會議內容，既然要修訂機密會議規範，須加入「大嘴巴條款、王定宇條款」，規範所有未來參與機密會議成員，不要像民進黨立委王定宇這般洩漏國家機密。

外交及國防委員會昨日進入正式議程前，針對馬文君被指曾在立院機密會議出現講電話、不簽保密切結的行為，民進黨立委羅致政利用程序發言，提出綠委連署完成的臨時提案。民進黨藉主席何志偉在程序發言時指出，此舉是國會自律的開始，不會限制任何人的權利。

陳以信也主張，提案內容應加入大嘴巴條款，不應在個人臉書等社群媒體透露機密會議內容，「任何大嘴巴都應閉嘴」。陳以信話鋒一轉表示，「王定宇，我就是在說你」。王定宇一度趨近質詢台表達否認與不滿，場面一度緊張。但在綠委席次優勢下，提案快速通過，陳以信要求納入大嘴巴條款遭無視，沒有處理。

國防部參事邵維揚中將昨也在立法院答詢時證實，4年前一場報告潛艦國造的秘密會議中，曾見馬文君在講電話。另外針對馬文君說，曾透過外交部將郭璽錄音帶等資料提供給韓國代表處，外交部發言人劉永健說，外交部不排除採取法律行動。