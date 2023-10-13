我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

黑白集／開軍火巧門 莫忘16年前鐽震案

黑白集
國防部悄悄修改軍事投資建案作業規定。圖為國防部長邱國正。(記者許正宏／攝影)
國防部悄悄修改軍事投資建案作業規定。圖為國防部長邱國正。(記者許正宏／攝影)

國防部悄悄修改軍事投資建案作業規定，未編入年度預算的採購案，只要政院核定為「迫切」，便可動用第一預備金，無須經立院審查。面對質疑，國防部宣稱是考量敵情變化快速之需，卻遭主計長朱澤民「打臉」，稱不知軍方另訂規定，並說任何開支都必須遵守預算法。

行政部門用錢需經預算程序由國會同意，而預備金是就已通過的支出項目，因應費用不足之需。例如共軍擾台頻繁，國軍油料消耗超過預期，就可動支，絕非新增名目即能自由花用的空白支票。真有急需，就應循預算法，請立院通過特別預算。倘若只要行政權自認「迫切」，即可無視民主政治的監督制衡，豈非憲政危機？

尤其，此類「巧門」難以適用對美軍購，「造福」特定台灣業者卻綽綽有餘。扁政府末期曾提出鐽震案，打算將軍品採購與工業合作，交由新系大老成立公司掌控；相形之下，蔡政府最後一次國防預算編列近台幣70億元(約2億1749萬元)的「軍用商規」無人機，產品尚未驗收，就插隊排入軍事投資。如今還想再鑿巧門，即使未趕上末班車，也有機會「限時專送」。大膽程度，比鐽震案有過之無不及。

16年前的鐽震案，在輿論譁然下喊卡。如今，社會經歷蔡政府8年完全執政仍須保持警醒，不可耽溺於大內宣，成為搖旗吶喊的啦啦隊。(轉載自聯合報)

預算 投資 國防部

上一則

立院通過馬文君條款 秘密會議禁帶手機、要搜身

下一則

任侯友宜後援總會長 傳王金平已點頭

延伸閱讀

馬文君洩密案持續延燒 吳崢：國防部證實馬文君說謊成性

馬文君洩密案持續延燒 吳崢：國防部證實馬文君說謊成性
台國防部：美P-8A反潛機 今沿台海中線由南向北飛行

台國防部：美P-8A反潛機 今沿台海中線由南向北飛行
共機擾台每月增逾百架次 國台辦：和平分裂是癡心妄想

共機擾台每月增逾百架次 國台辦：和平分裂是癡心妄想
特定軍備先斬後奏 主計長不認同：自己走到死胡同

特定軍備先斬後奏 主計長不認同：自己走到死胡同

熱門新聞

自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
鄭姓婦人與黃姓丈夫前年8月離婚，同年10月又復婚，她稱丈夫的許姓學妹在夫妻未離婚時曖昧還上床，憤而提告，但最終敗訴。圖為示意圖。(本報資料照片)

學妹告白失婚男「等了你23年」 夫妻卻40天就復婚…她慘挨告

2023-10-05 22:07

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道