黑白集／開軍火巧門 莫忘16年前鐽震案

國防部悄悄修改軍事投資建案作業規定。圖為國防部長邱國正。(記者許正宏／攝影)

國防部 悄悄修改軍事投資 建案作業規定，未編入年度預算 的採購案，只要政院核定為「迫切」，便可動用第一預備金，無須經立院審查。面對質疑，國防部宣稱是考量敵情變化快速之需，卻遭主計長朱澤民「打臉」，稱不知軍方另訂規定，並說任何開支都必須遵守預算法。

行政部門用錢需經預算程序由國會同意，而預備金是就已通過的支出項目，因應費用不足之需。例如共軍擾台頻繁，國軍油料消耗超過預期，就可動支，絕非新增名目即能自由花用的空白支票。真有急需，就應循預算法，請立院通過特別預算。倘若只要行政權自認「迫切」，即可無視民主政治的監督制衡，豈非憲政危機？

尤其，此類「巧門」難以適用對美軍購，「造福」特定台灣業者卻綽綽有餘。扁政府末期曾提出鐽震案，打算將軍品採購與工業合作，交由新系大老成立公司掌控；相形之下，蔡政府最後一次國防預算編列近台幣70億元(約2億1749萬元)的「軍用商規」無人機，產品尚未驗收，就插隊排入軍事投資。如今還想再鑿巧門，即使未趕上末班車，也有機會「限時專送」。大膽程度，比鐽震案有過之無不及。

16年前的鐽震案，在輿論譁然下喊卡。如今，社會經歷蔡政府8年完全執政仍須保持警醒，不可耽溺於大內宣，成為搖旗吶喊的啦啦隊。(轉載自聯合報)