徐巧芯再曝「郭璽音檔」 要黃曙光說明白

黃珊珊12日在臉書放與哥哥潛艦專案召集人黃曙光合照發文表示，哥哥黃曙光一生清廉、為國奉獻、一輩子都在保家衛國，不容汙衊，該調查就調查。如有不法就儘速法辦，無論是誰涉及不法，都應勿枉勿縱。(取材自黃珊珊臉書)

國民黨 台北市議員徐巧芯12日再公布新一段「郭璽音檔」。內容聽見郭璽逐一指派人員職責，白老師當行政總監，財務則是柳廠長會負責找人。徐巧芯直指，若屬實，台船廠長柳思蘶已然介入軍火商與掮客的私下勾當，而柳是受黃曙光極力提拔，「黃曙光本來就有責任查清楚後對外公開說明白。」

從音檔中能聽到韓國翻譯小強說，「那我們等人到齊之後，法人公司營運是…應該郭董不會管吧？」郭璽馬上回說，「沒有，你會在裡面當翻譯，白老師當行政總監；財務柳廠長會找到負責人（財務）。」

隨後，郭璽也說，「辦公室在青海路（高雄市）上，你知道青海路有一個叫，皇苑御桂園裡，繞這邊這棟。」、「裡面大概可以容納十幾個人，十幾個人辦公桌，都是全新的，我先把規劃這樣。」

徐巧芯劍指黃曙光，批黃沒有出面把事情講清楚，反而放任掮客郭璽在外放話，意外讓潛艦國造過去隱藏的黑暗面被揭露，這件事情郭璽只是小角色而已，真正該查辦的是海軍、台船，以及黃曙光的系統在過程中是否知情郭璽搞人頭公司，甚至放任或者配合。

她說，新的音檔中，郭璽聲稱台船的柳廠長會幫忙負責找到人頭公司的「財務」，若屬實，已明顯介入軍火商和掮客私下勾檔，而且柳思蘶據傳能夠擔任廠長，是因為黃曙光極力提拔，兩人與郭璽的關係、柳廠長是否涉入本案，黃曙光有責任對外說明。

另一方面，徐巧芯說，在2021年7月21的錄音檔當中，郭璽曾經說向韓國軍火商說等到他們把CV（履歷）搞定以後，「沒有問題的，我會跟邵和黃總長報告，這件事情就可以開始進行了。」

她質疑，所謂的黃總長，是否是指黃曙光？郭璽當時已經不具備海軍顧問的身分，為何仍然能夠有特權向黃總長報告並有自信能夠開始進行計畫？潛艦國造到底是以專業團隊為重點，還是以郭璽的人脈跟喜好為核心？她會到高檢署告發郭璽，未來才能夠傳黃曙光出面說明。

國艦國造洩密風波延燒，中廣董事長、戰鬥藍召集人趙少康 前天要求調查潛艦專案召集人黃曙光。黃曙光的妹妹黃珊珊昨天在臉書 指出，國家利益高於政黨利益，一直都是黃家DNA，她哥哥黃曙光一生清廉、為國奉獻。過去幾年，不眠不休、忍辱負重完成潛艦國造的重要任務，前段期間還曾因各種黑函抹黑，遭到國安及調查單位調查，連她的銀行帳戶都也都被調查。

黃珊珊表示，作為軍人家庭的一份子，她義無反顧，必須出聲向社會報告：黃家三代共有12個職業軍人，一輩子都在保家衛國，不容汙衊，這不只是在為家人說話，也是在為無數克盡職守的軍人說話。

黃珊珊說，民間人士與民意代表間的糾葛，本應由司法盡速釐清，該說清楚就說清楚、該調查就調查。如有不法就儘速法辦，無論是誰涉及不法，都應毋枉毋縱。

黃珊珊強調，台灣國際處境艱難，取得軍備實屬不易，立法院基於監督職責亦屬正當。然而，她盼望所有的公共討論，皆應本於國家利益為先，不應被任何政黨利益或個人恩怨所影響。

黃珊珊說，至於等而下者：以國家利益為名、掛羊頭賣狗肉，進行政黨政治操作、乃至私人恩怨的牽扯，實非國家社會之福。民主的過程是團結的考驗；以撕裂社會為志者，終需接受民意的檢驗。