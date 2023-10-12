最新民調 無論柯侯或侯柯配 都贏賴蕭配

民進黨總統參選人賴清德(左一)、民眾黨總統參選人柯文哲(左二)、國民黨總統參選人侯友宜(右二)、鴻海創辦人郭台銘(右一)。（本報資料照片）

世界城市發展交流協會委託趨勢民調 進行調查，昨天公布總統參選人民調結果，四腳督情形下，民進黨 賴清德30.1%、民眾黨柯文哲24.5%、國民黨 侯友宜17.3%、鴻海創辦人郭台銘11.3%，未表態16.8%。賴蕭配前提下，柯侯配、侯柯配都勝。

根據世界城市發展交流協會公布的最新民調指出，柯侯配49.8%、賴蕭配38.0%；侯柯配46.4%、賴蕭配40.2%。世界城市發展交流協會理事長、民眾黨前秘書長謝立功指出，民調結果顯示，大多數選民期待藍白合下架民進黨，達到政黨輪替。

這份民調指出，三腳督情況下，賴清德32.2%、柯文哲30.4%、侯友宜22.6%、未表態14.8%。政黨支持度方面，民進黨26.9%、國民黨26.2%、台灣民眾黨20.2%、時代力量5.0%、台灣基進3.9%。

此民調顯示，賴蕭配支持者以戶籍在高屏澎、40歲以上、教育程度為小學及以下、政黨傾向為民進黨、台灣基進的比率較高。柯侯配支持者以戶籍在宜花東、20~39歲、教育程度為大學及以上、政黨傾向為國民黨、民眾黨、時代力量的比率較高。

這份民調的調查時間為9月27日到10月2日晚上6時到10時，以市話及手機電話號碼分層比率，採隨機抽樣法進行調查，共完成1818份有效樣本，市話調查917份，手機調查901份。