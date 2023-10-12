我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

最新民調 無論柯侯或侯柯配 都贏賴蕭配

記者歐陽良盈／台北12日電
民進黨總統參選人賴清德(左一)、民眾黨總統參選人柯文哲(左二)、國民黨總統參選人侯友宜(右二)、鴻海創辦人郭台銘(右一)。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德(左一)、民眾黨總統參選人柯文哲(左二)、國民黨總統參選人侯友宜(右二)、鴻海創辦人郭台銘(右一)。（本報資料照片）

世界城市發展交流協會委託趨勢民調進行調查，昨天公布總統參選人民調結果，四腳督情形下，民進黨賴清德30.1%、民眾黨柯文哲24.5%、國民黨侯友宜17.3%、鴻海創辦人郭台銘11.3%，未表態16.8%。賴蕭配前提下，柯侯配、侯柯配都勝。

根據世界城市發展交流協會公布的最新民調指出，柯侯配49.8%、賴蕭配38.0%；侯柯配46.4%、賴蕭配40.2%。世界城市發展交流協會理事長、民眾黨前秘書長謝立功指出，民調結果顯示，大多數選民期待藍白合下架民進黨，達到政黨輪替。

這份民調指出，三腳督情況下，賴清德32.2%、柯文哲30.4%、侯友宜22.6%、未表態14.8%。政黨支持度方面，民進黨26.9%、國民黨26.2%、台灣民眾黨20.2%、時代力量5.0%、台灣基進3.9%。

此民調顯示，賴蕭配支持者以戶籍在高屏澎、40歲以上、教育程度為小學及以下、政黨傾向為民進黨、台灣基進的比率較高。柯侯配支持者以戶籍在宜花東、20~39歲、教育程度為大學及以上、政黨傾向為國民黨、民眾黨、時代力量的比率較高。

這份民調的調查時間為9月27日到10月2日晚上6時到10時，以市話及手機電話號碼分層比率，採隨機抽樣法進行調查，共完成1818份有效樣本，市話調查917份，手機調查901份。

民調 民進黨 國民黨

上一則

進口冷凍蛋液沒招標 立委轟畜產會黑箱規避採購法

下一則

同台牽手摟肩 韓國瑜：一心一意輔選侯友宜

延伸閱讀

韓柯會談下架民進黨 柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商

韓柯會談下架民進黨 柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商
蔡英文：和平是兩岸唯一選項、維持現狀為核心

蔡英文：和平是兩岸唯一選項、維持現狀為核心
柯文哲回應「2對2溝通」：藍白先3場辯論 再比民調

柯文哲回應「2對2溝通」：藍白先3場辯論 再比民調
國民黨自辦雙十升旗 侯友宜：不讓台獨消滅中華民國

國民黨自辦雙十升旗 侯友宜：不讓台獨消滅中華民國

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
戴資穎杭州亞運意外女單16強出局。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運／羽球最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎：對自己失望

2023-10-04 18:54

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫