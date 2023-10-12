我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

同台牽手摟肩 韓國瑜：一心一意輔選侯友宜

記者鄭媁、張睿廷／台北12日電
國民黨總統參選人侯友宜（左）、高雄市前市長韓國瑜（右），11日一同出席「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，兩人攜手上台。（記者曾學仁／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（左）、高雄市前市長韓國瑜（右），11日一同出席「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，兩人攜手上台。（記者曾學仁／攝影）

中廣董事長趙少康昨舉辦「戰鬥藍再動員」記者會，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市前市長韓國瑜受邀同台。兩人牽手摟肩，展現團結氛圍。韓國瑜表示，會全力以赴輔選。但韓接受專訪時表示，擔心施展不順，尚未決定是否接任副主席。

侯友宜昨率先進場，韓國瑜隨後進場。雙方起初沒有太多互動，侯友宜致詞時，韓國瑜表情認真，專心聆聽；輪到韓致詞後，兩人牽起手上台。會後合影時，侯、韓同時起身，牽起對方的手，韓先摟住侯，侯也隨即摟回去，同步上台。過程中，兩人還在背板後講悄悄話約30秒。

外界關注韓國瑜在藍白合能扮演什麼角色。侯友宜受訪表示，韓國瑜不計較位子，最重要是大家如何團結在一起；這段期間經常與韓國瑜通電話，大家認識許久，溝通完全沒障礙。

是否受國民黨主席朱立倫之邀擔任副主席？韓國瑜受訪表示，現在還在研議，「我們全力以赴，並不在乎職務」。至於與朱立倫會面，有無談及位列不分區立委第一，以及幫忙勸退柯文哲、郭台銘？韓回「統統沒談到」。韓國瑜昨接受TVBS新聞網專訪時表示，自己無欲則剛、身無黨職，一心一意幫國民黨輔選，若未來要負責協調非綠整合，帶著副主席的框架、職務或光環，會被解讀是「受命而來」導致施展不順，他不願被解讀有私人算計，因此須通盤考量，這一兩天就會跟朱立倫報告是否接任。

「戰鬥藍」昨提出八項共同政見，包括推動內閣制；恢復核一、核二、核三延役，核四評估重啟；恢復特偵組，辦高端、進口雞蛋、國造潛艦案，廢除NCC，把52台還給中天；修法重判詐欺犯，死刑犯除少數有疑慮者，三個月內全部執行完畢；低階職業軍人每月加薪2萬台幣（約623.6美元），一年花240億台幣，台海和平情況下，兵役回復四個月；兩岸對等互設聯絡辦事處；公私立大學生皆免學費；全面檢討課綱，並歡迎所有認同的立委參選人使用上述政見。

韓國瑜 侯友宜 國民黨

上一則

最新民調 無論柯侯或侯柯配 都贏賴蕭配

下一則

新聞評論／倚美仗日、攻訐在野 賴清德如何避戰？

延伸閱讀

韓柯會談下架民進黨 柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商

韓柯會談下架民進黨 柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商
柯文哲回應「2對2溝通」：藍白先3場辯論 再比民調

柯文哲回應「2對2溝通」：藍白先3場辯論 再比民調
國民黨自辦雙十升旗 侯友宜：不讓台獨消滅中華民國

國民黨自辦雙十升旗 侯友宜：不讓台獨消滅中華民國
接國民黨副主席？韓國瑜：還沒答應也沒回絕

接國民黨副主席？韓國瑜：還沒答應也沒回絕

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
戴資穎杭州亞運意外女單16強出局。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運／羽球最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎：對自己失望

2023-10-04 18:54

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫