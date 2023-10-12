侯友宜促藍白合會前會 柯文哲怨不辯論不民調要幹什麼

藍白合議題近期備受關注，侯友宜（左）日前提出「二對二溝通」方案，柯文哲（右）怨「也不辯論，也不民調，那要幹什麼？」（本報資料照片）

藍白合議題備受關注。國民黨 總統參選人侯友宜 日前提出「二對二溝通」方案，他昨天上午表示，競選辦公室及國民黨中央黨部已與民眾黨總統參選人柯文哲 辦公室取得聯繫，兩邊會坐下來談；民眾黨總統參選人柯文哲11日抱怨，「也不辯論，也不民調，那要幹什麼？」

本報系聯合報報導，侯友宜指出，目前相關細節一定要坐下來談，不論時間、地點及相關議題皆可討論，他們已經提三層面、六方向的訴求，未來雙方會有許多實質內容要溝通。

民眾黨發言人楊寶楨表示，如果國民黨有心要進行合作，希望在10月底前完成，不能再拖了。柯文哲競選辦公室發言人戴于文則說，雙方陣營已提出幕僚先會談的對口人選，盼以公開透明方式進行，會面時間、地點在一周內趕緊定案。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞回應，侯辦昨天主動與柯辦聯繫，針對藍白合會前會，侯辦共有五項具體建議：首先，一周內舉辦藍白合會前會；二、除雙方會談代表外，可各帶兩名幕僚全程做紀錄及錄影。三、包括會前、會後，雙方都能共同舉行聯合記者會。四、會議過程錄影不公開，若遇爭議則可公布。五、此次會前會雙方不設任何前提，任何主題都可以談。

柯辦昨天下午又提出「三項具體主張」，包括公開會面、政策辯論及比民調、輸退選，期待國民黨除了持續堆疊善意等說法外，能有正面回應。

台北中國時報報導，民眾黨持續叫牌，並要求國民黨針對柯辦三項具體主張正面回應，柯文哲11日更抱怨，「也不辯論，也不民調，那要幹什麼？」侯友宜昨被問及藍白合進度，自曝昨早競辦與中央黨部有和柯辦取得聯繫，兩邊會坐下來談。

據報導，侯日前在媒體前透露，自柯訪美返台後，已多次親自致電給柯本人，柯不但沒接，甚至也沒回電，侯當時雖以柯手機遺失來緩頰，但私底下仍對自己拿出十足誠意，卻換來柯的「不讀不回」，感到無法理解。

中廣董事長趙少康昨則喊話，柯文哲趕快講定一種方式，十天八種不同講法，到底要怎麼樣，乾脆不要提條件，雙方坐下來談，什麼都可以談。