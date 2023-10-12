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侯友宜促藍白合會前會 柯文哲怨不辯論不民調要幹什麼

台灣新聞組／台北12日電
藍白合議題近期備受關注，侯友宜（左）日前提出「二對二溝通」方案，柯文哲（右）怨「也不辯論，也不民調，那要幹什麼？」（本報資料照片）
藍白合議題近期備受關注，侯友宜（左）日前提出「二對二溝通」方案，柯文哲（右）怨「也不辯論，也不民調，那要幹什麼？」（本報資料照片）

藍白合議題備受關注。國民黨總統參選人侯友宜日前提出「二對二溝通」方案，他昨天上午表示，競選辦公室及國民黨中央黨部已與民眾黨總統參選人柯文哲辦公室取得聯繫，兩邊會坐下來談；民眾黨總統參選人柯文哲11日抱怨，「也不辯論，也不民調，那要幹什麼？」

本報系聯合報報導，侯友宜指出，目前相關細節一定要坐下來談，不論時間、地點及相關議題皆可討論，他們已經提三層面、六方向的訴求，未來雙方會有許多實質內容要溝通。

民眾黨發言人楊寶楨表示，如果國民黨有心要進行合作，希望在10月底前完成，不能再拖了。柯文哲競選辦公室發言人戴于文則說，雙方陣營已提出幕僚先會談的對口人選，盼以公開透明方式進行，會面時間、地點在一周內趕緊定案。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞回應，侯辦昨天主動與柯辦聯繫，針對藍白合會前會，侯辦共有五項具體建議：首先，一周內舉辦藍白合會前會；二、除雙方會談代表外，可各帶兩名幕僚全程做紀錄及錄影。三、包括會前、會後，雙方都能共同舉行聯合記者會。四、會議過程錄影不公開，若遇爭議則可公布。五、此次會前會雙方不設任何前提，任何主題都可以談。

柯辦昨天下午又提出「三項具體主張」，包括公開會面、政策辯論及比民調、輸退選，期待國民黨除了持續堆疊善意等說法外，能有正面回應。

台北中國時報報導，民眾黨持續叫牌，並要求國民黨針對柯辦三項具體主張正面回應，柯文哲11日更抱怨，「也不辯論，也不民調，那要幹什麼？」侯友宜昨被問及藍白合進度，自曝昨早競辦與中央黨部有和柯辦取得聯繫，兩邊會坐下來談。

據報導，侯日前在媒體前透露，自柯訪美返台後，已多次親自致電給柯本人，柯不但沒接，甚至也沒回電，侯當時雖以柯手機遺失來緩頰，但私底下仍對自己拿出十足誠意，卻換來柯的「不讀不回」，感到無法理解。

中廣董事長趙少康昨則喊話，柯文哲趕快講定一種方式，十天八種不同講法，到底要怎麼樣，乾脆不要提條件，雙方坐下來談，什麼都可以談。

國民黨 柯文哲 侯友宜

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