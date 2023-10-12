制敵機先靠用兵 非預算走捷徑

去年發生多次中共無人機侵擾金門營區，國防部指稱反制系統預算於2024年才得編列，造成戰力罅隙。(取自中國社群網站)

國防部 以「肆應敵情」為由，修訂軍事投資 建案作業規定，要求以第一預備金支應「迫切性建案」。但實際上國軍能否快速反制敵軍，關鍵在於主政者能否迅速下達決心、部隊貫徹命令、妥善運用現有裝備。對國軍而言，用兵與軍事投資程序緩慢或快速，關聯不大。

國防部為爭取外界支持軍事投資「迫切性建案」以預備金支應，在業務報告中特別以去年8月發生的金門屢遭無人機襲擾事件為例，指稱反制系統預算 於2024年才得編列，造成戰力罅隙。

但事實上，當時兩岸因美國眾議院時任議長裴洛西訪台而軍事對峙嚴重，情勢緊繃頗有一觸即發之勢，國軍先宣示「不開第一槍」指令。這些民用無人機頻繁騷擾外島金門的事態，國防部第一時間並未授令部隊實施反制，而在立委至層峰公開宣示態度後，國防部才調集本島「現有」的電子反制槍部署前線，並下令可採輕兵器射擊反制。

亦即，國防部舉例的「戰力罅隙」並非裝備不足造成，而是軍方深恐影響「皇城內的和氣」，因政治敏感度所產生的用兵遲疑。

國軍向來具備「有什麼打什麼」的克難軍風，反制民用無人機最快方式，在於是否授權部隊適度用槍，而非買不到電子反制裝備。更何況，目前民間反制無人機技術並不先進，有錢恐怕也買不到立即合用的裝備。

退萬步言，此事發生在去年，國防部在當年度國防預算案中，即已由空軍司令部統籌建案編列總金額高達台幣43.5億元的「遙控無人機防禦系統」案，全案前年三讀，去年就開始執行。國防部如今卻表達「2022年8月發生的金門屢遭無人機襲擾事件，反制系統預算於2024年才得編列，造成戰力罅隙。」豈不錯把馮京當馬涼？

民主國家可貴之處在於凡事有制度紀律可循。政府財政紀律關乎社會資源分配，更是維繫民主政體的重中之重，不該輕言打破。台海軍事對峙縱使不斷升高，主計長已提示現有制度已能因應軍事採購，不支持國防部另闢蹊徑之舉，軍方若仍堅持立場，箇中緣由豈不耐人尋味？