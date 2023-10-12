特定軍備先斬後奏 主計長不認同：自己走到死胡同

國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」惹議，主計長朱澤民在立法院財委會備詢指出，他不知道為何國防部要另訂規定，「是自己走到死胡同」。(記者曾原信／攝影)

國防部 5月修訂「國軍軍事投資 建案作業規定」，在「迫切性建案」增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算 編列時程之新增迫切性建案」，此舉被形容是規避預算程序的「太上條款」。行政院主計長朱澤民昨天表示，第一預備金在任何的情況都可以用，但是要報行政院核准，5000萬元以上要經立法院通過，他不知道為何國防部要另訂規定，「是自己走到死胡同」。

朱澤民說，國防部以往動支第一預備金一年約8億至10億元(台幣，以下同)之間，明年編列28億元不知道是什麼項目，也沒有送到行政院，能不能編？如何編？都要立院審議，「符合規定就會通過，不符合規定就不會通過，沒有黑箱問題」。

本報系聯合報日前獨家報導國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，讓國防部可先建案採購特定軍備，並以第一預備金付頭期款項，事後立法院無反對空間，形同自訂軍購「先斬後奏」尚方寶劍條款。

立法院財政委員會昨邀請朱澤民業務報告，立委李德維、張其祿、賴士葆等人質疑此項規定成為軍方動支經費的太上條款，可以為所欲為。

針對國防部在明年的所屬單位預算案，於第一預備金業務計畫編列28億元，較今年的8億元增加20億元。朱澤民指出，增加20億元是因為中共的船艦頻繁繞台，導致國軍各項油料花費很多，所以要第一預備金增加支出。

立委關切「軍事迫切性建案」報准就可以符合動支第一預備金是否符合預算規定？朱澤民表示，他不知道此事，國防部也沒有送到行政院，但預算法第64條有動支第一預備金的規定，不一定是軍事投資才可以動用，在立院通過預算的同一計畫之下，如果軍投案裝備不夠也可以動用，但一定要報行政院核准，而且超過5000萬元就要立院審議，不能為所欲為，「任何機關都要依法預算法第64條程序處理」。

至於國防部此舉是否另開「小巧門」？甚至是想避開預算法第83條特別預算相關規定？朱澤民表示，國防部目前做法與特別預算無關，他不知為何要把兩個搞在一起？第一預備金各種情況都可以使用，不一定是軍投預算，「是它自己走到死胡同去」。

立委嘲諷朱澤民的說法是打臉國防部長邱國正，朱澤民回應，「我是指各種情況都可以用第一預備金，沒有打臉他，我跟他是好朋友，不要破壞我們的感情」。