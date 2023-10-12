我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

特定軍備先斬後奏 主計長不認同：自己走到死胡同

記者陳素玲／台北12日電
國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」惹議，主計長朱澤民在立法院財委會備詢指出，他不知道為何國防部要另訂規定，「是自己走到死胡同」。(記者曾原信／攝影)
國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」惹議，主計長朱澤民在立法院財委會備詢指出，他不知道為何國防部要另訂規定，「是自己走到死胡同」。(記者曾原信／攝影)

國防部5月修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，在「迫切性建案」增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切性建案」，此舉被形容是規避預算程序的「太上條款」。行政院主計長朱澤民昨天表示，第一預備金在任何的情況都可以用，但是要報行政院核准，5000萬元以上要經立法院通過，他不知道為何國防部要另訂規定，「是自己走到死胡同」。

朱澤民說，國防部以往動支第一預備金一年約8億至10億元(台幣，以下同)之間，明年編列28億元不知道是什麼項目，也沒有送到行政院，能不能編？如何編？都要立院審議，「符合規定就會通過，不符合規定就不會通過，沒有黑箱問題」。

本報系聯合報日前獨家報導國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，讓國防部可先建案採購特定軍備，並以第一預備金付頭期款項，事後立法院無反對空間，形同自訂軍購「先斬後奏」尚方寶劍條款。

立法院財政委員會昨邀請朱澤民業務報告，立委李德維、張其祿、賴士葆等人質疑此項規定成為軍方動支經費的太上條款，可以為所欲為。

針對國防部在明年的所屬單位預算案，於第一預備金業務計畫編列28億元，較今年的8億元增加20億元。朱澤民指出，增加20億元是因為中共的船艦頻繁繞台，導致國軍各項油料花費很多，所以要第一預備金增加支出。

立委關切「軍事迫切性建案」報准就可以符合動支第一預備金是否符合預算規定？朱澤民表示，他不知道此事，國防部也沒有送到行政院，但預算法第64條有動支第一預備金的規定，不一定是軍事投資才可以動用，在立院通過預算的同一計畫之下，如果軍投案裝備不夠也可以動用，但一定要報行政院核准，而且超過5000萬元就要立院審議，不能為所欲為，「任何機關都要依法預算法第64條程序處理」。

至於國防部此舉是否另開「小巧門」？甚至是想避開預算法第83條特別預算相關規定？朱澤民表示，國防部目前做法與特別預算無關，他不知為何要把兩個搞在一起？第一預備金各種情況都可以使用，不一定是軍投預算，「是它自己走到死胡同去」。

立委嘲諷朱澤民的說法是打臉國防部長邱國正，朱澤民回應，「我是指各種情況都可以用第一預備金，沒有打臉他，我跟他是好朋友，不要破壞我們的感情」。

預算 國防部 投資

上一則

侯友宜促藍白合會前會 柯文哲怨不辯論不民調要幹什麼

下一則

共機擾台每月增逾百架次 國台辦：和平分裂是癡心妄想

延伸閱讀

軍備「迫切性條款」 藍委指空白支票 將強力監督

軍備「迫切性條款」 藍委指空白支票 將強力監督
以色列對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

以色列對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態
以色列正式對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

以色列正式對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態
柯文哲出新書 昔日貼身攝影控遭「盜圖盈利」民眾黨回應了

柯文哲出新書 昔日貼身攝影控遭「盜圖盈利」民眾黨回應了

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
戴資穎杭州亞運意外女單16強出局。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運／羽球最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎：對自己失望

2023-10-04 18:54

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫