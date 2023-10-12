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「是就是、不是就不是」黃珊珊：藍白合10月底前要決定

記者歐陽良盈／台北12日電
柯文哲競選總幹事黃珊珊。（本報資料照片）
柯文哲競選總幹事黃珊珊。（本報資料照片）

藍白陣營談合作，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天在網路節目「下班瀚你聊」表示，希望雙邊四位幕僚見面全程直播，透明公開；10月底前要做決定，是就是，不是就不是。

黃珊珊說，柯文哲辦公室主任周榆修昨天已和藍營聯絡，主要先做見面程序的溝通，侯營希望會前開記者會，柯營表達希望全程直播公開，對方說還要再討論，目前的進度是在等藍營回應。

黃珊珊表示，柯文哲競選總部準備好了，「我們準備的東西不可能停下來，每一步都已經準備到1月了，也已經拋出內閣制，11月20日兩邊就要去登記了，登記時有個重要角色，叫副總統參選人，希望10月底前要底定，包括副總統、區域立委，因為要開始做宣傳照、文宣」。

黃珊珊指出，柯陣營本來就按照既定的程序走，10月底後，一拍兩瞪眼，是就是，不是就不是。主持人黃暐瀚問黃珊珊會不會是副總統參選人？黃珊珊否認，她說，我們有各自的步調，但不會是你想的這個。

黃珊珊表示，柯陣營所有的行程安排，跟接下去的選務計畫都在進行中，包括每一場政策記者會都準備就緒，時間上也按照時程佈局跑，例如廟口開講、下鄉、立委輔選作業等，全部在排。

黃珊珊說，與侯友宜競辦執行長金溥聰認識20多年了，但多年未見，若見到金會問具體的規則是什麼？要合作就誠意的比賽，若幕僚閉門談外界會有臆測空間，何必大家猜，希望全程直播公開於眾。

柯文哲 侯友宜

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