馬文君未簽切結 「有沒有簽都要負保密義務」

潛艦國造案延燒，民進黨立委王定宇指控國民黨立委馬文君當初在會議時講PHS電話。馬文君今回應，「他說謊」。(記者鄭媁／攝影)

針對潛艦國造爭議，民進黨 立法院黨團昨再指控國民黨 立委馬文君出席機密報告未簽署保密切結書卻聲稱沒拒簽，為何要說謊？馬文君強調，參加機密會議即有保密義務，民進黨立委王定宇是會議主席，大可禁止她開會，反批王指控她在機密會議講電話是說謊。

民進黨立委王定宇說，2019年3月28日機密會議，開會前要交手機，進入委員會後潛艦小組保防人員請大家簽切結書。潛艦小組人員報告說，有一位立委沒簽，立法院職權行使法沒規定不簽切結書不能開會，但他要求註明是誰沒簽。他說，當天14位與會立委都簽，就是馬文君沒簽，請問為何要說謊？

王定宇說，另外一次機密專案報告，某將領也請馬文君不要講電話；此外，馬文君稱GL公司是倫敦菸酒商，但這家直布羅陀的GL公司從2013年就從事技術協助潛艦規畫，馬文君參加機密專案報告也提出質詢，明知GL公司「為什麼要拋出這樣的煙霧彈，到底在掩護什麼？」

民進黨團書記長莊瑞雄說，馬文君在機密會議頻抄錄，跑到茶水間打電話，行為很鬼祟。民進黨譴責馬文君利用立委監督之名，做出傷害國家之實，既不守護南投，更背叛台灣。

「切結就是廢紙一張」馬文君指出，有沒有簽都要負保密義務，如果非簽不可，當時會議主席王定宇應阻止她開會或將她趕出會議室，國安局、國防部 、檢調又豈能坐視她「逍遙法外」這些年？特定人士反覆「跳針」，像是拚命要掩飾海軍前顧問郭璽錄音檔曝光之後，潛艦國造不堪聞問的內幕，轉移紙包不住火的國際醜聞焦點。

馬文君說，民進黨立委甘願護航軍火詐騙，從抄聲紋到洩密，從不簽保密切結書到外患罪，繪聲繪影，卻沒人追究是誰包庇郭璽、縱容國造潛艦專案小組召集人黃曙光；立法院機密會議資料，包括簽到、取資表單，所有會中產出文件、錄音等，均屬祕密；媒體如何取得？要求立院議事處與軍方調查說明。