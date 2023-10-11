我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

重磅快評／在野整合少一味 朱韓會能補上嗎

重磅快評
韓國瑜（右）10日在臉書貼出和柯文哲合照畫面，並貼文表示「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」。（取材自韓國瑜臉書）
韓國瑜（右）10日在臉書貼出和柯文哲合照畫面，並貼文表示「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」。（取材自韓國瑜臉書）

高雄市前市長韓國瑜10日晚在臉書秀出與民眾黨總統參選人柯文哲合照，直呼「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」，侯友宜、柯文哲都上去留言，郭台銘則稱「馬上就會出現撥雲見日的新希望」，在野整合似出現曙光，但國民黨主席朱立倫公開約韓國瑜見面，並邀韓出任副主席，韓卻未立即接招。在野整合看似少一味，侯朱得趕快提對策才行。

一個月前，韓國瑜釋出願當在野桶箍的訊息，盼促成侯柯郭三人整合，但前提是要得到朱立倫的認同支持（授權）；但國民黨並未積極回應，朱立倫不談授權，僅客套感謝韓國瑜，還把連戰、馬英九、王金平等人拉進來，強調每一位都很重要，相信韓會跟他們站在一起，讓2024共同勝選。

朱立倫說了等於沒說，把韓國瑜和連戰、馬英九、王金平等人相提並論，雖不失禮，卻畫錯重點。韓國瑜當時要的是朱的認同，讓他師出有名，但朱卻回應「人人有獎」，形同給軟釘子碰。後來律師陳長文也投書認為韓是公正第三方人選，朱被問及此事同樣未正面回應，僅說韓會擔任重要角色，但不是每一個人講話，他都要回應。

期間，形同韓國瑜發言人的王淺秋也在廣播中說，韓國瑜雖願意擔任桶箍，但有兩個前提，一是這個時間點大家是否認為有必要由韓來做這件事，二是是國民黨怎麼看待此事，如果藍白合已進入討論階段、雙方也有共識和默契，那就不需要再由韓插手。

可惜的是，話都說那麼白了，國民黨對於韓國瑜的表態仍不夠積極，韓只能按兵不動，這也使得在野整合失去一個整合時間點，這時郭台銘也找到搭檔賴佩霞，走上參選連署之路；侯競辦執行長金溥聰日前談藍白合，說大家只需要維持默契，兄弟登山各自努力，保持友善，未來整合自然水到渠成，「Timing is everything」。 如今來看韓國瑜當桶箍一事，都說了一個月還沒有動作，在野陣營實已失去一個好Timing。

近日在柯文哲堅持藍白合要比民調的訴求下，國民黨的時間壓力緊迫，侯友宜提出藍白2對2會談，由金溥聰、黃健庭為代表，與民眾黨進行磋商，呼籲藍白盡快坐下來會談，「只要是彼此關心的議題，不設前提，都可以討論」。相當程度顯示，侯陣營已啟動藍白整合的政治工程。    

只是，柯競辦發言人陳智菡回應「第三方公正民調」就是體現民意的整合方式，此一前提先確立，再來談見面磋商。看來，比民調仍如擋在藍白合前面一座大山，侯朱還是要想辦法突破，否則藍白會談一時之間恐難上菜。

過去一個月來，朱立倫一直冷處理韓國瑜當桶箍的議題，今天突然宣布邀請韓擔任國民黨副主席，並約韓見面討論輔選事務，無怪乎韓辦第一時間低調回覆，冷回有關副主席一事及兩人會面的相關訊息，並非由韓國瑜及辦公室對外發出，目前並無評論。任何人都嗅得出其中不無回敬朱立倫一個月來對韓冷處理的意味。

稍後韓國瑜接受聯合報記者獨家訪問，證實今天會有朱韓會，但擔任黨副主席一事，「現在還不適合談太多」。很顯然，為了大局，韓國瑜最終還是給了朱立倫面子，但出任副主席、給面子並不重要，朱立倫怎麼看待韓國瑜當桶箍、有無提供可用對策等問題，朱須一一釋疑，這才是重點。

韓國瑜 國民黨 民調

上一則

周玉蔻罵「拋家棄子」判賠220萬台幣 趙少康：太少、擬上訴

下一則

以房養老核貸額衝高 前三季成長48億元 改寫同期紀錄

延伸閱讀

接不接副主席？韓國瑜：全力以赴 不在乎職務

接不接副主席？韓國瑜：全力以赴 不在乎職務
在野整合？ 郭台銘：子彈再飛一會兒 民意會大於黨意

在野整合？ 郭台銘：子彈再飛一會兒 民意會大於黨意
朱立倫邀韓國瑜任副主席 韓貼合照侯柯郭回應 另類同框

朱立倫邀韓國瑜任副主席 韓貼合照侯柯郭回應 另類同框
韓國瑜當在野桶箍？郭台銘：馬上會出現撥雲見日新希望

韓國瑜當在野桶箍？郭台銘：馬上會出現撥雲見日新希望

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

2023-10-03 18:54
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論