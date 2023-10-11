重磅快評／在野整合少一味 朱韓會能補上嗎

韓國瑜（右）10日在臉書貼出和柯文哲合照畫面，並貼文表示「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」。（取材自韓國瑜臉書）

高雄市前市長韓國瑜 10日晚在臉書秀出與民眾黨總統參選人柯文哲合照，直呼「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」，侯友宜、柯文哲都上去留言，郭台銘則稱「馬上就會出現撥雲見日的新希望」，在野整合似出現曙光，但國民黨 主席朱立倫公開約韓國瑜見面，並邀韓出任副主席，韓卻未立即接招。在野整合看似少一味，侯朱得趕快提對策才行。

一個月前，韓國瑜釋出願當在野桶箍的訊息，盼促成侯柯郭三人整合，但前提是要得到朱立倫的認同支持（授權）；但國民黨並未積極回應，朱立倫不談授權，僅客套感謝韓國瑜，還把連戰、馬英九、王金平等人拉進來，強調每一位都很重要，相信韓會跟他們站在一起，讓2024共同勝選。

朱立倫說了等於沒說，把韓國瑜和連戰、馬英九、王金平等人相提並論，雖不失禮，卻畫錯重點。韓國瑜當時要的是朱的認同，讓他師出有名，但朱卻回應「人人有獎」，形同給軟釘子碰。後來律師陳長文也投書認為韓是公正第三方人選，朱被問及此事同樣未正面回應，僅說韓會擔任重要角色，但不是每一個人講話，他都要回應。

期間，形同韓國瑜發言人的王淺秋也在廣播中說，韓國瑜雖願意擔任桶箍，但有兩個前提，一是這個時間點大家是否認為有必要由韓來做這件事，二是是國民黨怎麼看待此事，如果藍白合已進入討論階段、雙方也有共識和默契，那就不需要再由韓插手。

可惜的是，話都說那麼白了，國民黨對於韓國瑜的表態仍不夠積極，韓只能按兵不動，這也使得在野整合失去一個整合時間點，這時郭台銘也找到搭檔賴佩霞，走上參選連署之路；侯競辦執行長金溥聰日前談藍白合，說大家只需要維持默契，兄弟登山各自努力，保持友善，未來整合自然水到渠成，「Timing is everything」。 如今來看韓國瑜當桶箍一事，都說了一個月還沒有動作，在野陣營實已失去一個好Timing。

近日在柯文哲堅持藍白合要比民調 的訴求下，國民黨的時間壓力緊迫，侯友宜提出藍白2對2會談，由金溥聰、黃健庭為代表，與民眾黨進行磋商，呼籲藍白盡快坐下來會談，「只要是彼此關心的議題，不設前提，都可以討論」。相當程度顯示，侯陣營已啟動藍白整合的政治工程。

只是，柯競辦發言人陳智菡回應「第三方公正民調」就是體現民意的整合方式，此一前提先確立，再來談見面磋商。看來，比民調仍如擋在藍白合前面一座大山，侯朱還是要想辦法突破，否則藍白會談一時之間恐難上菜。

過去一個月來，朱立倫一直冷處理韓國瑜當桶箍的議題，今天突然宣布邀請韓擔任國民黨副主席，並約韓見面討論輔選事務，無怪乎韓辦第一時間低調回覆，冷回有關副主席一事及兩人會面的相關訊息，並非由韓國瑜及辦公室對外發出，目前並無評論。任何人都嗅得出其中不無回敬朱立倫一個月來對韓冷處理的意味。

稍後韓國瑜接受聯合報記者獨家訪問，證實今天會有朱韓會，但擔任黨副主席一事，「現在還不適合談太多」。很顯然，為了大局，韓國瑜最終還是給了朱立倫面子，但出任副主席、給面子並不重要，朱立倫怎麼看待韓國瑜當桶箍、有無提供可用對策等問題，朱須一一釋疑，這才是重點。