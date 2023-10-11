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柯文哲回應「2對2溝通」：藍白先3場辯論 再比民調

台灣新聞組／台北11日電
雙十國慶大典後，民眾黨主席柯文哲召開記者會，回應媒體提問時，自曝韓國瑜盼在野合作。（記者林俊良／攝影）
雙十國慶大典後，民眾黨主席柯文哲召開記者會，回應媒體提問時，自曝韓國瑜盼在野合作。（記者林俊良／攝影）

針對「藍白合」議題，國民黨總統參選人侯友宜前天拋出「二對二溝通」方案，民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，他派出競選總幹事黃珊珊跟辦公室主任周榆修參與磋商，見面先討論辦三場政策辯論會，接下來就是比民調，「我猜他（指國民黨）一定七拖八拖」。

國民黨總統參選人侯友宜表示，所有議題都是開放的，將做好充分溝通；政黨唯有合作才能終結貪汙的民進黨，讓台灣能和平穩定、政黨輪替。

侯辦：合作主題比前提重要

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，合作方式不設前提，可討論，重點是先確立方向，理念相近，就能推動實質合作；國民黨秘書長黃健庭和侯競辦執行長金溥聰，都準備好與民眾黨協商。

國民黨總統參選人侯友宜10日在中央黨部出席升旗典禮。（記者鄭媁／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜10日在中央黨部出席升旗典禮。（記者鄭媁／攝影）

李利貞指出，柯文哲過去強調雙方政黨對於國家未來走向要有共同價值理念、重大治國政策及責任政治要有共同方向、整合過程要公開進行以避免淪為政黨私自利益分配，這些應該是藍白合作的大我主題，主題比前提重要。

柯文哲說，國民黨策略就是能拖就拖，以為拖到11月就可以「小雞扛母雞」，靠小雞拉抬母雞民調上來，但忽略台灣人民有自主性，不是黨主席喊轉彎就會跟著轉彎，太過一廂情願。

黃珊珊說，幕僚接觸應全程公開透明，舉辦公開辯論後再選擇民調評比機制，盼10月底前完成。

針對日前與高雄市前市長韓國瑜見面是否觸及藍白合議題？柯文哲說，雙方有聊到中美國際局勢等議題，韓國瑜當然希望在野可以合作，但他反問韓要怎麼合作？他說，很多親民黨朋友提醒他，當初國親合的結果就是親民黨不見，要「引以為戒」。

柯文哲表示，他跟韓國瑜雖屬不同政黨、不同陣營，但彼此還是朋友，很多年沒見面聊天，其實雙方很早就有約，只是剛好因為出國沒有碰面，好不容易時間喬好碰面，什麼都有聊。

鴻海創辦人郭台銘10日赴中和連署站。（記者劉懿萱／攝影）
鴻海創辦人郭台銘10日赴中和連署站。（記者劉懿萱／攝影）

郭台銘：密室整合 不如走遍台灣

相較藍白整合似乎露曙光，獨立參選連署的鴻海集團創辦人郭台銘是否感覺被排除在外？郭台銘昨說，他知道大家都很焦慮，更知道團結勝選是贏回中華民國政權的唯一方程式，「馬上就會出現撥雲見日的新希望」。對於是否與高雄市前市長韓國瑜聯繫，郭笑而不答。

郭台銘還表示，再過幾天，讓子彈再多飛一會兒也沒壞處，民意到了可水到渠成。不過他也說，小規模密室作業不如他走遍全台灣，團結主流民意才能完成政權輪替。

國民黨 柯文哲 韓國瑜

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