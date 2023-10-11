堅持民調輸贏 柯文哲盤算當非綠共主

雙十國慶大典後，民眾黨主席柯文哲召開記者會，回應媒體提問時，自曝韓國瑜盼在野合作。（記者林俊良／攝影）

距離2024總統選舉登記日剩下一個多月，藍白是否整合還喬不定。民眾黨總統參選人柯文哲 主張第三方公正民調 整合、輸的人退選，還堅持雙方在民調論輸贏的前提下對談，就是自認民調能贏過國民黨 總統參選人侯友宜，盤算的是藉此逼退侯成為非綠聯盟共主，接收藍營選票。

藍白合議題討論許久，過去柯文哲選擇不正面表態，近期似乎看到民眾黨內諸多爭議導致支持度下滑，先在深藍場子的演講喊話「藍白一定會合」，隔天競選辦公室隨即拋出第三方整合民調、輸的人退選等整合方式，把藍白合燙手山芋丟回給國民黨。

民眾黨人士表示，國民黨一直喊藍白合，但藍的只想當正，又不願意民調決勝負，讓柯文哲感到非常不滿，決定先出招，希望複製2014年柯參選台北市長模式；當時柯與民進黨人士初選，勝出者代表在野參選。

柯文哲拋出「民調定輸贏」後，頻問國民黨「要怎麼合」，預防自己如鴻海創辦人郭台銘般，遊戲規則沒弄清楚就參加初選，最後由國民黨說了算，但真正盤算的是，恐怕是希望國民黨能在壓力下接受意見，因為柯對自己的民調有信心，一旦國民黨接受，他很有機會成為非綠聯盟共主，整合在野力量挑戰賴清德，如果民調輸了則順勢退選，全力衝刺民進黨不分區立委席次，對支持者也算有交代。

藍白怎麼合？會不會合？目前尚未明朗，但因柯文哲頻頻叫牌，早已成了聲量上的大贏家。