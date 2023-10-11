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黑白集／不光只藍白合 國會也要過半

黑白集
國民黨總統參選人侯友宜（右）與高雄市前市長韓國瑜，11日將同台出席中廣董事長趙少康發起的「戰鬥藍」活動。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜（右）與高雄市前市長韓國瑜，11日將同台出席中廣董事長趙少康發起的「戰鬥藍」活動。（本報資料照片）

趙少康發起「戰鬥藍再動員」，拉抬藍營選情，力拚國會過半，揪來侯友宜和韓國瑜為立委參選人站台。侯韓再度合體拉抬小雞，也點出國民黨的要害：大局不是只有藍白合，還有國會過半要顧。國會席次是決定政局走向關鍵，也是藍營生存之戰；但黨內許多人一味盯著柯文哲，還砌辭老趙別有用心。

藍白合的基礎是要下架貪腐政黨，現變成比民調，愈喊愈low，令選民不耐。民眾黨民調原已下修，但柯文哲利用藍白合議題叫牌，反讓藍營躑躅，差點忘了國會是更重要戰場。區域立委選舉，就是藍綠對決；面對國會淪為綠營保皇黨的堡壘，藍白兩黨應聯手出擊搶過半，才更重要。

藍營去年揭竿力抗不公不義，是勝選主因，立委選舉應延續此主軸。可惜藍營困於總統候選人整合，揭弊力道未能充分發揮，如今選戰節奏又被柯文哲帶著跑。朱立倫一心計議藍白合作，卻把黨內立委戰將如雲當成散兵游勇，顯然策略偏差。

對柯文哲而言，選總統是為擴張政黨票，藍白合則是手段。但對國民黨來說，藍白合與國會過半一樣重要，切不可只顧追著這頭，丟了那頭。

無論藍白合作能否成功，國會必須過半，才有啟動改革的力量。老趙揪侯韓站台是提醒朱主席：總統與立委選舉須相互為用，只看著頭上，忽略腳下，是危險的。

柯文哲 民調 國民黨

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