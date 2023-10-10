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柯文哲喊內閣制入憲 催生中華民國首位總理

台灣新聞組／台北10日電
民眾黨總統參選人柯文哲9日在台北舉行政策記者會表示，他出來參選想的不是只有任期，而是國家的長治久安，2024總統選舉是一個機會，終結有權無責的獨裁總統制，把國家權力還給人民，終極目標是要實施內閣制。(中央社)
民眾黨總統參選人柯文哲9日在台北舉行政策記者會表示，他出來參選想的不是只有任期，而是國家的長治久安，2024總統選舉是一個機會，終結有權無責的獨裁總統制，把國家權力還給人民，終極目標是要實施內閣制。(中央社)

民眾黨總統參選人柯文哲昨天舉行「終結有權無責獨裁總統制─把國家還給你」記者會。他表示，台灣的選舉特色是贏者全拿、毫無監督，幾乎都沒有制衡，台灣應該終結有權無責的獨裁總統制，勇敢地走向內閣制，真正把國家的權力還給人民；自己如果當選中華民國總統，目標就是產生中華民國第一位總理。

針對憲政體制及運作，柯文哲昨天提出七項主張，包括：總統赴立法院報告、接受各黨團質詢監督；行使閣揆同意權、閣員經立法院聽證同意後任命；凍結考監兩院、三權分立確實制衡；高階文官、國營事業董監事公開遴選；特別預算不再常態化；下修選舉年齡；召開國是會議、推動內閣制入憲。

柯文哲表示，台灣從1996年民選總統以來，歷經三次政黨輪替，國家的體制有問題；而整個台灣的選舉，通常由七個人決定，包括總統及六都市長，特色就是贏者全拿、毫無監督，市長好歹要進議會接受質詢，但是總統不用開記者會，甚至是接受國會監督。

針對柯文哲的主張，國民黨總統參選人侯友宜表示，政黨一定有自己的治國政策及可行的推動事項，政黨應採取合作模式，把未來要合作的事項、理念價值跟治國政策，可推動、可行方向，大家一起做好充分溝通。

國民黨主席朱立倫指出，就長期角度，台灣的確應該要回到內閣制，責任內閣制的推動，既是藍白兩黨共同目標，「希望我們重返執政之後共同來推動」。

民進黨發言人張志豪則表示，柯文哲的一貫作風就是雙重標準，「嘴喊內閣制，心裡皇帝制」，心口不一致，例如擔任台北市長期間老是自稱雍正；民眾黨中評會被架空、前主委被辱罵狗，柯文哲也絲毫不避諱地說，他以中共前領導人毛澤東為師，在在凸顯柯文哲心裡根本就是帝制思想。

柯文哲 中華民國 國民黨

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