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國民黨辦國慶升旗 侯批綠忘了中華民國怎麼立國

記者鄭媁、林麗玉／台北10日電
國民黨10日上午在中央黨部舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱以及台北市長蔣萬安皆出席。(圖：國民黨提供)
國民黨10日上午在中央黨部舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱以及台北市長蔣萬安皆出席。(圖：國民黨提供)

國民黨今上午在中央黨部舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫表示，作為目前最大在野黨，國民黨有責任團結所有力量，不放棄任何一位朋友，在明年選戰達到「下架民進黨、政黨輪替，讓台灣更好」的目標。總統參選人侯友宜也說，他和國民黨會團結所有力量，重返執政，贏回中華民國、贏得人民信心。

除了朱立倫、侯友宜，包括前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱以及台北市長蔣萬安皆出席升旗典禮。

朱立倫致詞時指出，今天是中華民國112年國慶，民主共和國就是以民主自由為最重要的依歸，民主自由靠選舉，選舉就是民意最大，做不好的就要下台，今天6成的主流民意希望政黨輪替，台灣才會更好，大家共同在明年1月13日團結努力，讓政黨輪替，讓人民過好日子。

侯友宜致詞時批評，民進黨執政幾年來，忘了中華民國是怎麼立國的，不但竄改中華民國的建國精神，居然今年國慶還用台灣國慶日，慢慢消滅中華民國。是可忍孰不可忍，這就是不能忍，不能讓民進黨用台獨路徑去消滅中華民國。

馬英九表示，從前年開始，蔡政府將雙十國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day」，「台灣是我們的家園，但中華民國才是我們的國家名稱」，呼籲大家明年選舉要用選票下架違反中華民國憲法、無視人民安全的政府，重新贏回中華民國，也希望明年10月在侯友宜領導下，在總統前慶祝國慶。

鴻海集團創辦人郭台銘發動2024總統大選連署，今天也與副手搭檔賴佩霞到北市府間廣場參加國慶升旗典禮，郭台銘唱國旗歌時一度停頓好幾句，一旁的賴佩霞則是唱到眼眶泛淚。

對於今天選擇到北市府前廣場參加國慶升旗，郭台銘說，他是因為看到北市府廣場前的升旗典禮，是中華民國國旗與大家唱歌的心裡都是真情真意，所以他選擇到這裡慶祝中華民國國慶，看到北市旗海飄揚、看到大家熱愛唱國歌，讓他感到非常的興奮。

鴻海創辦人郭台銘偕賴佩霞一同慶祝中華民國生日，唱國旗歌時一度停頓好幾句，一旁的賴...
鴻海創辦人郭台銘偕賴佩霞一同慶祝中華民國生日，唱國旗歌時一度停頓好幾句，一旁的賴佩霞則是一度唱到眼眶泛淚。(取材自直播)

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